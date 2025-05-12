11 طعاما خارقا يحارب السرطان.. قائمة ذهبية أضفها إلى مائدتك

أصبح من الممكن أن تساهم اختياراتك اليومية على المائدة في خفض خطر الإصابة بالسرطان، إذ تُظهر عقود من الأبحاث أن لبعض الأطعمة قدرة فعالة على محاربة الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات التي قد تساهم في نموها.

ورغم أنه لا طعام بمفرده يستطيع منع السرطان كلّيا، فإن تناول مجموعة معينة من الأغذية يمكن أن يكون سلاحا وقائيا قويا.

وتشير الدراسات إلى أن تناول أطعمة غنية بمركبات طبيعية نشطة مثل البوليفينولات، والفلافونويدات، والجلوكوسينولات، وأوميغا 3، يساعد على تقليل الالتهابات، وتعزيز إزالة السموم، ومنع نمو الخلايا السرطانية.

إليك 11 نوعا من الأطعمة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

1. التوت الأزرق

غني بمضادات الأكسدة وخصوصا الأنثوسيانين، التي ثبت أنها تثبّط نمو الأورام وتقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما عاملان يرتبطان بنشوء السرطان.

2. الخضراوات الصليبية

تشمل البروكلي والقرنبيط والكرنب، وهي غنية بمركّبات الجلوكوسينولات والسولفورافين، التي تساهم في تفكيك المواد المسرطنة وتمنع نمو الخلايا غير الطبيعية.

وأكدت دراسات أجرتها مؤسسة (UCLA Health) الأمريكية، أن هذه الخضراوات قد تساهم في خفض خطر الإصابة بسرطانات البروستاتا والثدي والقولون والرئة.

3. الطماطم

مصدر ممتاز لمادة الليكوبين التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، وهي مضاد أكسدة فعال ضد سرطانات البروستاتا والمعدة.

4. الجوز

يحتوي على أوميغا 3، والبوليفينولات، والفلافونويدات، وهي توليفة مثالية من مضادات أكسدة متعددة تمنع تلف الحمض النووي وتقلل نمو الخلايا السرطانية خاصة في الثدي.

5. العنب “الأحمر والبنفسجي والأسود”

يحتوي على الريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على وقف انتشار بعض أنواع السرطان وخاصة المعتمد على الهرمونات، مثل سرطان الثدي المعتمد على الإستروجين.

6. البقوليات

الفاصولياء، والعدس، والحمص غنية بالألياف والمركبات النباتية مثل الفلافونويدات والسابونين، التي تعزز تنظيف الجسم وتساعد على الحد من تلف الحمض النووي ومنع تطور الخلايا السرطانية، وخاصة في القولون، كما تساعد على الحفاظ على وزن صحي، وهو عامل مهم للوقاية.

7. الرمان

غني بمضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تشير الدراسات إلى فعاليتها في الوقاية من سرطان الثدي والمثانة والجلد، كما تساعد على تقليل الالتهاب وتنشيط الاستجابة المناعية.

8. الحمضيات (البرتقال والليمون)

تحتوي على مزيج قوي من فيتامين “C”، والفلافونويدات (مثل هيسبيريدين ونارينجينين)، والليمونويدات والألياف، مما يساهم في تقليل الضغط التأكسدي، ودعم المناعة، وتنظيم نمو الخلايا. وأكدت دراسات فعاليتها ضد سرطانات القولون والثدي والكبد والبروستاتا.

9. التفاح

يحتوي التفاح على مركبات الفيتوكيميكال، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي الحمض النووي وتقلل الالتهاب. لا تنسَ تناول التفاحة بقشرتها للحصول على أقصى فائدة.

10. الكركم

بفضل مادة الكركومين، يُعتبر الكركم من أقوى مضادات السرطان الطبيعية، إذ يقتل الخلايا المتحوّلة ويحد من نمو الأورام. أضف إليه القليل من الفلفل الأسود لتحسين امتصاصه في الجسم.

11. الشاي الأخضر

يحتوي على الكاتيشينات، خاصة (EGCG)، وهي مركبات قوية تمنع تكاثر الخلايا السرطانية، وتعزز مناعة الأمعاء، والحد من الالتهابات، وتدعم صحة الجهاز الهضمي. وأظهرت مراجعات علمية أن شرب الشاي الأخضر يقلل من خطر سرطان الكبد ويحسّن الصحة العامة.

التوقيت والنمط الغذائي مهمان أيضا

يؤكد الخبراء أن نوعية الطعام وتوقيته يؤثّران بشكل كبير في وظائف الجسم، بما في ذلك الوقاية من السرطان. لذا، فإن دمج هذه الأطعمة يوميا لا يساعد فقط في الوقاية من السرطان، بل يساهم أيضًا في تعزيز المناعة، وتحسين الصحة العامة، وتنظيم التوازن الخلوي.

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