كيف توقف التفكير الزائد في 10 دقائق يوميا؟

في عالمنا المتسارع، يُعَدُّ التفكير الزائد من أبرز التحديات التي تؤثر على الصحة النفسية والرفاهية العامة. لكن الخبر السار هو أن تخصيص 10 دقائق يوميًا لممارسة تمارين ذهنية بسيطة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تهدئة العقل وتحسين التركيز.

1. التأمل الواعي (Mindfulness Meditation)

أظهرت دراسة حديثة من جامعة باث البريطانية أن ممارسة التأمل الواعي لمدة 10 دقائق يوميًا يمكن أن تعزز الرفاهية النفسية وتقلل من أعراض الاكتئاب والقلق، وتلهم الأفراد لاعتماد أنماط حياة أكثر صحة، بما في ذلك تحسين عادات النوم والتغذية وممارسة الرياضة، ولتطبيق ذلك:

اجلس في مكان هادئ ومريح.

ركّز على تنفسك، ولاحظ الشهيق والزفير.

عندما تلاحظ تشتت أفكارك، أعد تركيزك بلطف إلى تنفسك.

2. تمارين التنفس العميق

تقنيات التنفس العميق يمكن أن تساعد في تهدئة العقل وتقليل التوتر. على سبيل المثال، يُوصي الدكتور دانيال آمن، طبيب نفسي معتمد، بتمرين تنفس بسيط:

استنشق الهواء لمدة 4 ثوانٍ.

احتفظ بالنفس لمدة 1.5 ثانية.

ازفر ببطء لمدة 8 ثوانٍ.

احتفظ بالنفس لمدة 1.5 ثانية.

كرر هذا التمرين لعدة دقائق لتهدئة العقل.

3. تحديد “وقت القلق”

إحدى الاستراتيجيات الفعّالة هي تخصيص وقت محدد يوميًا للتفكير في الأمور المقلقة. وفقًا لدليل (Psyche Guides)، يمكن تحديد 30 دقيقة يوميًا كـ”وقت القلق”، وخلال اليوم، عندما تظهر أفكار مقلقة، يمكن تأجيلها إلى هذا الوقت المحدد.

4. ممارسة النشاط البدني

النشاط البدني، مثل المشي السريع أو التمارين الرياضية، يمكن أن يساعد في تقليل التفكير الزائد. تشير الأبحاث إلى أن التمارين الرياضية تحفز إفراز الإندورفين، مما يحسن المزاج ويقلل من التوتر.

5. الانخراط في الطبيعة

قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يساعد في تهدئة العقل وتقليل التفكير الزائد. تشير الدراسات إلى أن التواجد في بيئات طبيعية يعزز من التركيز ويقلل من التوتر.