المياه الزرقاء.. هذه الأغذية تُبطئ تلف العين وتفتح أبواب علاج الجلوكوما

كشفت دراسة حديثة لباحثين من معهد “كارولينسكا” في السويد أن مكملات فيتامين (ب) قد تساهم في إبطاء تطور مرض المياه الزرقاء “الجلوكوما” وهو مرض تنكسي يصيب العين.

وأعطى الباحثون مكملات من فيتامينات ب 6، ب 9، ب 12، لفئران تعاني من الجلوكوما، وتبين أن هذه الفيتامينات أبطأت تلف العصب البصري في الفئران المصابة بشكل أكثر حدة بالمرض، بينما أوقفت تلف العصب كليا في الفئران المصابة بالشكل الأقل تطورا منه.

ويعتقد الباحثون أن ارتفاع ضغط العين يؤثر على قدرة الشبكية على استخدام الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة النظر.

وقال الدكتور جيمس تريبِل من المعهد “النتائج مبشرة للغاية، ولذلك بدأنا بالفعل بعمل تجارب سريرية للمرضى المصابين بالجلوكوما”.

وأشار الباحثون، إلى أن هناك دراسة أُجريت عام 2019 أظهرت أن فيتامين (ب 3) قد يكون فعالا في الوقاية من هذا المرض، حيث أضاف الباحثون من مختبر جاكسون في ولاية ماين الأمريكية فيتامين (ب 3) إلى مياه الشرب المقدمة لفئران معدلة وراثيا مصابة بمرض الجلوكوما، وأظهرت النتائج صحة جيدة لأعينهم مقارنة بفئران شربت من ماء عادي.

وتتواجد فيتامينات (ب) في الحبوب الكاملة والخضروات الورقية الداكنة مثل الكرنب والبروكلي، بالإضافة إلى البيض، والأسماك، ومنتجات الألبان.

والجلوكوما (الماء الأزرق) عبارة عن مجموعة من اضطرابات العين تؤدي إلى تلف تدريجي للعصب البصري (عصب يوجد في الجزء الخلفي من العين ويتصل بالمخ، وهو مسؤول عن إرسال إشارات ضوئية إلى المخ حتى تتم الرؤية).

وتحدث “الجلوكوما” عندما لا يُصرَّف السائل الموجود في العين (السائل الهدبي) بشكل صحيح، مما يزيد الضغط داخل العين والعصب البصري والذي يمكن أن يسبب فقدان البصر إذا لم يُكشَف عنها وتُعالَج في وقت مبكر، ويمكن أن تؤثر على الناس من جميع الأعمار بما في ذلك الرضع، لكنها الأكثر شيوعًا لدى البالغين.