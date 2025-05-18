قاعدة الـ”5 دقائق”.. حيلة نفسية بسيطة تقضي على التسويف وتطلق شرارة الإنجاز

إذا كنت تؤجل المهام باستمرار وتنتظر “اللحظة المثالية” للبدء، فربما حان الوقت لتجربة قاعدة الـ”5 دقائق”، وهي تقنية نفسية فعالة مدعومة بأبحاث علمية، تسهّل عليك تجاوز التسويف والانطلاق نحو الإنتاجية.

ما هي قاعدة الـ5 دقائق؟

تعتمد القاعدة على مبدأ بسيط: التزم بالعمل على المهمة مدة 5 دقائق فقط. بعد انتهاء الوقت، يمكنك التوقف أو الاستمرار، القرار لك.

السر في هذه القاعدة: أنها تزيل رهبة البداية. فبدلا من التفكير في حجم المهمة، تركز على خطوة صغيرة، مما يجعل البدء أسهل.

لماذا تعمل القاعدة بفاعلية؟

تقلل من التوتر النفسي: عندما نواجه مهمة كبيرة، نشعر بالقلق أو الإرهاق. بتقليص الالتزام إلى 5 دقائق، تصبح المهمة أقل رهبة.

عندما نواجه مهمة كبيرة، نشعر بالقلق أو الإرهاق. بتقليص الالتزام إلى 5 دقائق، تصبح المهمة أقل رهبة. تنشئ قوة الدفع: بمجرد البدء، غالبا ما نجد أنفسنا مستمرين في العمل بعد انتهاء الدقائق الخمس، لأننا تجاوزنا أصعب جزء، وهو البداية.

بمجرد البدء، غالبا ما نجد أنفسنا مستمرين في العمل بعد انتهاء الدقائق الخمس، لأننا تجاوزنا أصعب جزء، وهو البداية. تعزز الشعور بالتحكم: من خلال تحديد وقت قصير، نشعر أننا نتحكم في وقتنا وقراراتنا، مما يقلل من مقاومة البدء.

من خلال تحديد وقت قصير، نشعر أننا نتحكم في وقتنا وقراراتنا، مما يقلل من مقاومة البدء. تقلل من الكمالية: عندما نعلم أن العمل سيستمر خمس دقائق فقط، نقلق أقل بشأن الكمال، مما يسهّل علينا البدء.

الدعم العلمي

تعزز قاعدة الـ5 دقائق من تأثير “زيغارنيك”، وهو ظاهرة نفسية تشير إلى أن الأشخاص يتذكرون المهام غير المكتملة بشكل أفضل من المهام المكتملة، مما يدفعهم إلى العودة لإكمالها.

كما أن البدء في مهمة يُنشط قشرة الفص الجبهي في الدماغ، المسؤولة عن التركيز واتخاذ القرار، مما يقلل من تأثير العواطف السلبية المرتبطة بالتسويف.

كيف تطبق القاعدة؟

اختر مهمة محددة: مثل “كتابة فقرة” أو “ترتيب المكتب”.

مثل “كتابة فقرة” أو “ترتيب المكتب”. اضبط مؤقتا لمدة 5 دقائق: يمكنك استخدام هاتفك أو أي مؤقت آخر.

يمكنك استخدام هاتفك أو أي مؤقت آخر. ابدأ العمل: التزم بالعمل خلال الدقائق الخمس دون تشتيت.

التزم بالعمل خلال الدقائق الخمس دون تشتيت. قيّم شعورك بعد انتهاء الوقت: هل ترغب في الاستمرار؟ غالبا ستكون الإجابة: نعم.

أمثلة تطبيقية