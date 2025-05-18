قد يقوي علاقتك بشريكك.. متى يكون الشجار مفيدا بين الزوجين؟

قد يبدو الشجار أمرا سلبيا في العلاقات الزوجية، لكن الحقيقة أن بعض الخلافات ضرورية للحفاظ على التوازن العاطفي والنفسي بين الشريكين.

المفاجأة أن تجاهل الصدامات أو كبت الغضب قد يكون أكثر ضررا من المواجهة نفسها، بشرط أن تكون في إطار “الخلاف الصحي”.

متى يكون الشجار مفيدا؟

وفقا لدراسة نشرتها جامعة ميشيغان الأمريكية عام 2018، فإن الأزواج الذين يختلفون بطريقة بناءة يتمتعون بعلاقات أكثر استقرارا ورضا مقارنة بمن يتجنبون النقاشات تماما.

علامات الشجار “النافع”

احترام الطرف الآخر أثناء النقاش.

التركيز على حل المشكلة وليس على إلقاء اللوم.

تجنب الإهانات أو التهديد.

الإصغاء النشط ومحاولة الفهم.

عدم استخدام الماضي سلاحا.

من الناحية النفسية.. لماذا نحتاج إلى الخلاف أحيانا؟

تؤكد المعالِجة النفسية إستير بيريل، المتخصصة في العلاقات، أن “الصراع في العلاقة ليس مؤشرا على الفشل، بل هو دليل على وجود حيوية”. وتشير إلى أن الأزواج الذين يختلفون بصدق يتعلمون أكثر عن احتياجاتهم ويعززون التواصل بينهم.

وتقول “نحن لا نتشاجر لأننا لا نحب بعضنا، بل لأننا نحاول أن نُسمِع صوتنا للشخص الذي نحبه”.

وفي دراسة منشورة بصحيفة (Journal of Family Psychology)، أوضح الباحثون أن التعامل مع الخلاف بطرق صحية يعزز الثقة ويقوي الروابط العاطفية على المدى الطويل.

متى يتحول الشجار إلى خطر؟

إذا تكرر بصيغة عدائية يومية.

عند استخدام الشتائم أو العنف اللفظي أو الجسدي.

في حال استخدام الصمت سلاحا دائما.

إذا فقد أحد الطرفين الإحساس بالأمان أثناء النقاش.

نصائح لتحويل الخلاف إلى فرصة للتقارب

اختر الوقت المناسب للحديث، وتجنب النقاش عند الغضب الشديد.

استخدم عبارات تبدأ بـ”أنا أشعر” بدلا من “أنت دائما”.

خذ فاصلا عند تصاعد التوتر ثم عُد إلى لحديث.

ركّز على المشكلة الحالية ولا تفتح ملفات الماضي.

الحضن بعد الخلاف، اللمسة تعيد الجسر سريعا.

في النهاية، العلاقة الناجحة ليست خالية من الشجارات، بل ممتلئة بالنيات الصافية لفهم الآخر والمضي قدما رغم الاختلاف.