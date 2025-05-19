الدماغ يأكل أيضا.. 7 أطعمة “مدعومة علميا” تحسن مزاجك طبيعيا

في عالم تتزايد فيه الضغوط اليومية، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية لتحسين المزاج وتعزيز الشعور بالسعادة. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي دورا مهما في دعم الصحة النفسية وتحسين الحالة المزاجية.

1. الأسماك الدهنية: طعام العقل والمزاج

تُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل مصادر غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تؤدي دورا حيويا في تحسين الحالة المزاجية والتقليل من أعراض الاكتئاب، بسبب قدرتها على تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الدماغ.

ووفقًا لتقرير نشرته “Harvard Health Publishing”، تشير الدراسات إلى أن تناول هذه الأسماك بانتظام يمكن أن يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

2. الموز: فاكهة السعادة الصفراء

الموز غني بفيتامين “ب 6” الذي يساهم في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، المرتبطة بالشعور بالسعادة والراحة النفسية، بحسب تقرير نشره موقع “Healthline”. كما أن الموز يحتوي على ألياف تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يساهم في تحسين المزاج.

3. الشوكولاتة الداكنة: سعادة بطعم غني

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات، التي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتساعد على تحسين المزاج. كما تحتوي على مركبات قد تحفز إنتاج السيروتونين، مما يساهم في الشعور بالراحة والسعادة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك بوست.

4. الخضراوات الورقية الداكنة: علاج أخضر للاكتئاب

في دراسة تناولتها مجلة “Real Simple”، تبين أن خضراوات مثل السبانخ والكرنب تحتوي على نسب عالية من حمض الفوليك والمغنيسيوم، وهما عنصران ثبت ارتباطهما بانخفاض معدلات الاكتئاب، من خلال دعمهما لإنتاج النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج. تناول هذه الخضراوات بانتظام يمكن أن يدعم الصحة النفسية.

5. الأطعمة المخمّرة: علاقة الأمعاء بالمشاعر

بحسب تقرير نشره موقع “Health.com”، فإن الزبادي والكيمتشي والميسو وأطعمة مخمّرة أخرى، غنية بالبروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء، حيث ترتبط بشكل متزايد بالصحة النفسية وتساهم على تحسين المزاج عبر محور الأمعاء والدماغ، وهو مسار تواصلي بين القناة الهضمية والدماغ يتأثر بتوازن البكتيريا المفيدة.

وتشير الدراسات إلى أن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يقلل أعراض القلق والاكتئاب.

6. المكسرات والبذور: كنز مزاجي في حفنة صغيرة

أشار تقرير نشره “Healthline” إلى أن اللوز والجوز وبذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والزنك والتريبتوفان، وهي عناصر تساهم في إنتاج السيروتونين وتحسين المزاج وتخفف من أعراض القلق. تناوُل حفنة من هذه المكسرات يوميا يمكن أن يكون مفيدا للصحة النفسية.

7. التوت: حبوب صغيرة بمفعول كبير

تُظهر الأبحاث أن التوت الأزرق والفراولة والتوت الأسود غنية بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد على تقليل الالتهابات وتعزز صحة الدماغ وتحميه من التوتر، مما يساهم في تحسين المزاج، وفقًا لما ذكرته “Healthline”.

ورغم أنه لا يمكن للطعام وحده علاج الاكتئاب أو القلق، فإن دمج هذه المواد الطبيعية في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يعزز صحتك وتوازنك النفسي والشعور بمزيد من السعادة والراحة، وتذكّر أن التغذية المتوازنة تؤدي دورا مهما في صحتك العامة.