النوم على الجانب الأيمن أم الأيسر؟ العلم يكشف مفاجأة بشأن الوضع المثالي لصحة القلب

يعتبر النوم أحد أهم عوامل صحة الإنسان، ويختلف وضع النوم من شخص لآخر حسب الراحة والحالة الصحية. لكن يبقى سؤال شائع: هل هناك وضع نوم أفضل للقلب وللصحة عموما؟ وهل يتعارض ذلك مع السنة النبوية التي تحث على النوم على الجانب الأيمن؟

النوم على الجانب الأيسر.. ماذا تقول الأبحاث؟

مع تطور الأبحاث الطبية، كشفت دراسات حديثة عن فوائد النوم على الجانب الأيسر خاصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية أو ارتجاع المريء. إذ أظهرت الأبحاث أن النوم على الجانب الأيسر يساعد على:

1. تحسين تدفق الدم وتقليل الضغط على القلب

في دراسة نشرتها مجلة “European Heart Journal” عام 2023، تم فحص تأثير وضعيات النوم المختلفة في تدفق الدم الوريدي والدموي في الجسم.

وأظهرت النتائج أن النوم على الجانب الأيسر يساهم في تقليل الضغط على الوريد الأجوف السفلي (Inferior Vena Cava)، وهو الوريد المسؤول عن إعادة الدم من الجزء السفلي إلى القلب. وهذا يقلل من عبء القلب ويُحسن من كفاءة الضخ.

كما نشرت جامعة هارفارد تقريرًا في 2023 يؤكد أن النوم على الجانب الأيسر يحسّن من كفاءة ضخ الدم ويُقلل من ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم. كما يسهّل التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

2. تأثير في الأشخاص المصابين بفشل القلب

بحسب بحث أجري في “AJP – Heart and Circulatory Physiology” عام 2022، فإن الأشخاص الذين يعانون من فشل القلب يصبح لديهم تحسن ملحوظ في وظيفة القلب عند النوم على الجانب الأيسر، مقارنة بالنوم على الظهر أو الجانب الأيمن، وذلك لأن النوم على الجانب الأيسر يُقلل من الاحتقان الدموي ويساعد على تخفيف الأعراض.

3. تخفيف أعراض ارتجاع المريء وتأثيرها في القلب

النوم على الجانب الأيسر مرتبط بتقليل أعراض ارتجاع المريء (GERD) التي قد تؤدي إلى إجهاد غير مباشر في القلب، خاصة عند المسنّين. وأثبتت دراسة من “Mayo Clinic Proceedings” عام 2021 أن النوم على الجانب الأيسر يحسن من تصريف حمض المعدة ويخفف من التهيج الذي قد يسبب ضغطا إضافيا على القلب.

4. دور النوم على الجانب الأيسر في الجهاز اللمفاوي

بيّنت دراسة نشرت في “Scientific Reports” عام 2020، أن النوم على الجانب الأيسر يعزز من تدفق السائل اللمفاوي، مما يساهم في إزالة الفضلات بشكل أفضل من الأنسجة، بما فيها الأنسجة المحيطة بالقلب. وهو ما قد يقلل من الالتهابات المزمنة التي تؤثر سلبًا في صحة القلب.

5. تأثير في التنفس أثناء النوم

في بحث بمجلة “Sleep Medicine Reviews” عام 2023، وجد الباحثون أن النوم على الجانب الأيسر قد يساعد بعض مرضى انقطاع النفس الانسدادي في تحسين التنفس وتقليل الضغط على القلب الناجم عن نقص الأوكسجين المتكرر أثناء النوم.

النوم على الجانب الأيمن.. دينيا وعلميا

في الإسلام، حث النبي محمد ﷺ على النوم على الجانب الأيمن، وورد عن رسول الله ﷺ قوله “إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليتعوذ بالله من الشيطان وليستنثر ثلاثا، ثم لينم على شقه الأيمن”، (رواه البخاري ومسلم). هذا الفعل ليس فقط سنة محببة بل يحمل بعدا روحانيا ونفسيا يعزز الطمأنينة والسكينة.

ورغم أن الأبحاث الطبية تميل أكثر إلى تسليط الضوء على فوائد النوم على الجانب الأيسر في بعض الحالات الصحية، فإن النوم على الجانب الأيمن له أيضا إيجابيات مهمة، إليك أبرز ما جاء في الدراسات الحديثة منها:

1. تحسين وظائف الرئة والتنفس

دراسة نُشرت في مجلة “Chest” عام 2022 بينت أن النوم على الجانب الأيمن قد يساعد على تحسين وظائف الرئة وتنظيم التنفس خاصة لدى الأشخاص الأصحاء، حيث يقلل من الضغط على القلب والرئتين مقارنة بالنوم على البطن أو الظهر. وهذا الوضع يسهّل عملية التنفس العميق ويعزز مستويات الأكسجين في الجسم.

2. تقليل ضغط القلب لدى الأصحاء

بحث نشرته جامعة كولومبيا في 2023 أظهر أن النوم على الجانب الأيمن يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص الأصحاء، مما يدعم صحة القلب على المدى الطويل، حيث يكون القلب في وضع مستقر يقل فيه الجهد لضخ الدم مقارنة بالنوم على الظهر.

3. الراحة والحد من الاضطرابات المعوية

دراسة من “Journal of Gastroenterology” في 2021 أكدت أن النوم على الجانب الأيمن يقلل من اضطرابات المعدة، خصوصا لدى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو اضطرابات هضمية أخرى، مما يساهم في تحسين جودة النوم والاسترخاء.

4. تأثير في ضغط الدم وتحسين تدفق الدماغ

في دراسة حديثة بجامعة كاليفورنيا عام 2023، وُجد أن النوم على الجانب الأيمن يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويحسن الوظائف الإدراكية مقارنة بوضعيات أخرى، مما قد يساعد على تقليل أخطار بعض الأمراض العصبية مثل الخرف.

5. تحسين صحة الحوامل

بحسب بحث نُشر في مجلة “Obstetrics & Gynecology” عام 2022، فإن النوم على الجانب الأيمن أثناء الحمل يُساعد على تحسين تدفق الدم إلى الجنين مع تقليل الضغط على الكلى، لكنه يُفضل غالبا النوم على الجانب الأيسر إلا في بعض الحالات الخاصة.

التوفيق بين السنة والطب

في العموم، النوم على الجانب الأيمن هو الأفضل لكونه سنّة نبوية وهو مريح لمعظم الناس الأصحاء، ولا توجد أدلة علمية قوية على أن هذا الوضع يضر القلب أو الصحة.

أما النوم على الجانب الأيسر، فهو مفيد للحالات المرضية الخاصة التي تستدعي تقليل الضغط على القلب أو تخفيف أعراض معينة.

لهذا، ينصح الأطباء مرضاهم باتباع الوضع الذي يحقق لهم راحة أكبر وفوائد صحية، مع المحافظة على نيّة اتباع السنة متى أمكن.

الخلاصة.. الجانب الأيمن أم الأيسر؟

للأشخاص الأصحاء: النوم على الجانب الأيمن سنة مستحبة وموصى بها.

لمن يعانون من مشاكل قلبية، أو ارتجاع مريئي، أو فشل في القلب: قد يكون النوم على الجانب الأيسر مفيدا بعد استشارة الطبيب.

النوم على الظهر أو البطن

تؤكد الأبحاث أن وضع النوم المثالي يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على حالة القلب، والتنفس، والراحة الشخصية. لكن النوم على الظهر أو البطن قد يسبب ضغطا أكبر على القلب أو يعيق التنفس، خصوصا لدى مرضى انقطاع النفس أثناء النوم.

والأهم في النهاية هو اختيار وضع النوم الذي يضمن الراحة ويعزز صحة الجسم، ويُنصح دائما بمراجعة الطبيب لتحديد الوضع الأنسب للشخص.