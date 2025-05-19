كيف تعرف فصيلة دمك بسهولة؟ طرق حديثة وأخرى تقليدية

تعد معرفة فصيلة الدم خطوة أساسية للصحة والسلامة، خاصة في حالات الطوارئ الطبية أو التبرع بالدم أو التخطيط للإجراءات الجراحية.

تعتمد فصيلة دم الإنسان على وجود أو غياب مستضدات محددة على سطح كريات الدم الحمراء، ويشمل التصنيف نظامي “ABO” و”عامل ريسس (Rh)”. تتناول هذه المادة طرق معرفة فصيلة الدم، وخطوات الفحص، وخيارات الفحص المنزلي، مع الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعًا.

ما هي أنظمة فصائل الدم الرئيسية؟

يعتمد تحديد فصيلة الدم على نوعين رئيسيين من المستضدات:

نظام “ABO”:

الفصيلة A: تحتوي على مستضد A

الفصيلة B: تحتوي على مستضد B

الفصيلة AB: تحتوي على كل من مستضدي A وB

الفصيلة O: لا تحتوي على مستضدات A أو B

نظام عامل ريسس (Rh):

إيجابي (Rh+): وجود مستضد Rh

سلبي (Rh-): عدم وجود مستضد Rh

بذلك، نجد ثماني فصائل دم شائعة هي: A+، A-، B+، B-، AB+، AB-، O+، O-.

ما أهمية معرفة فصيلة الدم؟

توضح مؤسسة “الصليب الأحمر الأمريكي” أن معرفة فصيلة الدم لا تقتصر فقط على الطوارئ، بل تلعب دورًا محوريًا في تحديد من يمكنه التبرع لك أو من يمكنك أنت التبرع له، خاصة أن بعض الفصائل تُعد شاملة في التبرع أو الاستقبال.

مثلًا: O- يُعد متبرعًا شاملاً لجميع الفصائل، في حين AB+ هو مستقبل شامل.

كيف يتم فحص فصيلة الدم في المختبرات؟

عادةً يُجرى فحص فصيلة الدم بإشراف مختص عبر أخذ عينة دم من الوريد، إذ تمر العملية بمرحلتين:

الفحص الأمامي (Forward Typing): تُخلط خلايا الدم الحمراء مع أضداد موجهة ضد مستضدَي A وB، وإذا حدث تلاصق (تراص) فهذا يُحدد الفصيلة.

الفحص العكسي (Reverse Typing): يُستخدم مصل الدم لخلطه مع خلايا معروفة الفصيلة (A أو B)، لمعرفة نوع الأجسام المضادة.

بعد ذلك، يتم فحص عامل ريسس بإضافة مصل خاص يحدد ما إذا كان الدم يحتوي على مستضد Rh.

ووفقًا لموقع Medical News Today، تُطلب هذه الفحوصات في حالات الجراحة، الحمل، أو استعدادًا لنقل الدم، وهي دقيقة وموثوقة للغاية.

كيف يمكن معرفة فصيلة الدم في المنزل؟

تتوفر اليوم أدوات فحص منزلية تتطلب وخز الإصبع ووضع نقاط الدم على بطاقة اختبار خاصة، مثل اختبار Eldoncard، الذي يوفر نتائج فورية. يتم تحليل نمط التلاصق أو التفاعل على البطاقة لتحديد الفصيلة.

وتُعد هذه الطريقة آمنة وفعالة حسب ما أورد موقع Healthline، لكنها تتطلب اتباع التعليمات بعناية لتفادي النتائج الخاطئة، كما يُنصح بتأكيدها عبر مختبر معتمد عند الحاجة.

هل يمكن تحديد فصيلة الدم دون سحب دم؟

تشير الدراسات إلى أن قرابة 80% من الأشخاص يُصنفون ضمن “المفرزين”، أي أن مستضدات دمهم تظهر في سوائل أخرى كالعاب، العرق أو المخاط، ما يسمح بفحصها بدلًا من الدم.

وتتوفر أدوات فحص عبر اللعاب على الإنترنت، لكنها غالبًا أعلى تكلفة وأقل انتشارًا، وقد لا تكون دقيقة في تحديد عامل Rh.

ما أبرز طرق تحديد فصيلة الدم المتاحة؟

إجراء الفحص في مستشفى أو مختبر معتمد

استخدام أدوات الفحص المنزلية

التبرع بالدم واستلام النتيجة

الفحص عبر اللعاب للأشخاص المفرزين (مع تحفظات على الدقة)

من يمكنه التبرع لمن؟ وما هي الفصائل المتوافقة؟

تحدد قدرة الشخص على التبرع أو استقبال الدم بناءً على توافق فصيلتي ABO وRh، ويُعد هذا التوافق ضروريًا لتفادي ردود فعل مناعية خطيرة.

فصيلة O-:

تُعرف بـ”المتبرع الشامل”، إذ يمكنها التبرع لجميع الفصائل، لكنها لا تستقبل سوى O-.

مثالية للطوارئ، إذ يمكن إعطاؤها لأي مريض عند عدم توفر وقت لاختبار الفصيلة.

فصيلة AB+:

تُعد “المستقبل الشامل”، أي يمكنها استقبال الدم من جميع الفصائل.

لكنها لا تستطيع التبرع إلا لـ AB+ فقط.

الفصائل A وB وO وAB مع Rh موجب أو سالب:

A+ يمكنه استقبال من A+، A-، O+، O-

B+ يمكنه استقبال من B+، B-، O+، O-

O+ يمكنه استقبال من O+ وO- فقط

AB- يمكنه استقبال من A-، B-، AB-، O-

ويوصي الصليب الأحمر الأمريكي كل شخص بمعرفة فصيلته والمساهمة في التبرع المنتظم إذا كان مؤهلًا، خاصة من يملكون فصائل نادرة مثل O- وAB-، إذ تُعد حيوية في المستشفيات.