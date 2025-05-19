7 طرق فعالة للحصول على الطاقة في الصباح دون شرب القهوة

يبحث الكثيرون عن بدائل صحية تمنحهم النشاط والحيوية في بداية اليوم، بعيدا عن شرب القهوة التي قد تسبب أحيانا اضطرابات في النوم أو اعتمادا على الكافيين.

فيما يلي أبرز الطرق المدعومة علميا لتعزيز طاقتك صباحا بطريقة طبيعية:

1. ابدأ يومك بكوب من الماء

يرتبط الاستيقاظ بشعور بجفاف بسيط في الجسم بعد ساعات النوم، وشرب كوب ماء بارد أو دافئ يعيد الترطيب ويحفز الجهاز العصبي المركزي. وفقًا لموقع “Healthline”، يساعد الترطيب على زيادة مستويات الطاقة واليقظة.

كما يُعد شرب ماء دافئ مع عصير الليمون من أبسط الطرق لإيقاظ الجسم. يساعد هذا المشروب على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز الهضمي، مما يساهم على زيادة مستويات الطاقة بشكل طبيعي.

2. التعرض لضوء الشمس الطبيعي

أظهرت دراسة نشرت في مجلة “Sleep Health” أن التعرّض للضوء الطبيعي صباحا يعزز إفراز هرمون السيروتونين، الذي يرفع المزاج ويزيد النشاط، كما يساعد على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية.

3. ممارسة تمارين رياضية خفيفة

النشاط البدني الصباحي مثل المشي أو تمارين الإطالة يؤدي إلى زيادة تدفق الدم والأوكسجين إلى الدماغ وتنشيط الدورة الدموية عموما، مما يعزز الشعور بالطاقة. وأشار تقرير في “Mayo Clinic” إلى أن التمارين الصباحية تحسن المزاج واليقظة والنشاط لفترة طويلة خلال اليوم.

4. تناول إفطار غني بالبروتين

وجبة إفطار تحتوي على البروتين، كالبيض أو الزبادي اليوناني أو المكسرات، تساعد على توفير طاقة مستدامة وتحافظ على ثبات مستويات السكر في الدم. وأكدت دراسات في “Journal of Nutrition” أن البروتين في الصباح يدعم التركيز ويساعد على تقليل الشعور بالجوع.

5. شرب الشاي الأخضر أو شاي الماتشا

تعتبر هذه المشروبات بدائل ممتازة للقهوة، حيث توفر دفعة خفيفة من الكافيين مع فوائد صحية إضافية. وبحسب “Medical News Today”، فإن هذه المشروبات صحية وأكثر اعتدالًا من القهوة.

الشاي الأخضر يحتوي على كميات معتدلة من الكافيين كما أنه غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على زيادة اليقظة دون التسبب في توتر. كذلك، الماتشا تحتوي على مركّبات تمنح طاقة ثابتة مع تحسين التركيز والهدوء الذهني.

6. التنفس العميق وتقنيات التأمل

ممارسة التنفس العميق أو التأمل لمدة 5-10 دقائق صباحا يقلل من التوتر ويزيد تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يحسن اليقظة. ويدعم هذا الأمر بحث منشور في “Frontiers in Human Neuroscience” يوضح دور التنفس المنظم في رفع مستويات الطاقة.

7. تجنب الإفراط في السكر

تناول وجبات أو مشروبات غنية بالسكر قد يمنح دفعة طاقة مؤقتة، لكن تليها حالة من التعب والكسل. ينصح خبراء من “Harvard Health” بالتركيز على الأطعمة الطبيعية والمتوازنة بدلا من السكر.