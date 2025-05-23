حجم الجنين كبير.. إليك نصائح الأطباء لولادة سهلة

قد يكون تحفيز الولادة قبل موعدها المقرر بقليل أكثر أمانا عندما يُتوقع أن يكون الجنين أكبر حجما من المعتاد.

وقد تصبح ولادة الجنين الكبير في الحجم صعبة بسبب صعوبة خروج الكتفين، وهي حالة طارئة يعلق فيها كتفا الطفل خلف عظام الحوض بعد خروج الرأس، مما يمنع نزول بقية الجسم تلقائيا.

ودرس الباحثون حالات 2893 امرأة ظهرت أجنتهن في فحص الموجات فوق الصوتية أكبر من 90% من الأجنة الأخرى في أسابيع الحمل نفسها، وذلك لمعرفة ما إذا كان تحفيز الولادة قبل الموعد المحدد سيقلل من خطر صعوبة خروج الكتفين.

ووزع باحثون في دورية “لانسيت” العلمية النساء عشوائيا، إما لتلقي الرعاية الاعتيادية أو لتحفيز الولادة بين الأسبوع الـ38 من الحمل أو بعد 4 أيام من انتهاء الأسبوع الـ38. وكان من المتوقع أن يؤدي تحفيز الولادة إلى وزن أقل للجنين عند الولادة مقارنة بما يحدث عند تلقي الرعاية الاعتيادية.

وعموما، لم يكن هناك فرق بين المجموعتين في معدلات صعوبة خروج الكتفين ربما لأن العديد من النساء في مجموعة الرعاية الاعتيادية وضعن حملهن قبل الأسبوع الـ38، ومن ثَم كان المولود أصغر من المتوقع.

وعندما اقتصر التحليل على النساء اللاتي لم يلدن قبل ذلك الأسبوع، كانت هناك صعوبة في خروج الكتفين لدى 2.3% من الأطفال في مجموعة التحفيز مقابل 3.7% من الأطفال في مجموعة الرعاية الاعتيادية.

ووضعت نساء مجموعة التحفيز قبل موعد الولادة بنحو 8 أيام في المتوسط، وكان وزن الأطفال أقل بنحو 213 غراما مقارنة بأطفال المجموعة التي تلقت الرعاية الاعتيادية.

وبعد أخذ عوامل الخطر الفردية في الاعتبار، كانت احتمالات عسر خروج الكتفين أقل بنسبة 38% في مجموعة التحفيز عن مجموعة الرعاية الاعتيادية التي استمر حمل النساء فيها أكثر من 38 أسبوعا.