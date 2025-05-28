10 عادات يومية تُقصر العمر وتضعف الصحة.. نصائح بسيطة من الأطباء لتجنبها

يتمنى كثيرون عيش حياة طويلة بصحة جيدة، لكن هناك عادات يومية تضر بالصحة وتقصر العمر من دون أن نشعر.

بعض هذه العادات نقوم بها كل يوم أو نهملها، وقد حذر أطباء متخصصون من آثارها السلبية على صحتنا مع التقدم في العمر.

هذه أبرز العادات التي يجب الانتباه لها:

إهمال الفحوص الدورية

تقول الدكتورة هيذر ويتسون من جامعة ديوك: “إذا لم تتابع فحوصك مثل فحص القولون أو الثدي أو اللقاحات، فسيكون وضعك مثل السيارة التي لا تدخل الصيانة، لن تدوم طويلا”.

العلاقات الاجتماعية

يؤكد الدكتور لي ليندكويست من شيكاغو أن “الجلوس مع الناس وزيارة الأقارب والأصدقاء يفيد العقل ويطوّل العمر”. ويضيف: “حاول دائما أن تحيط نفسك بأشخاص يمنحونك السعادة ويبعدون عنك القلق”.

عدم الاستفسار عن الأدوية

بعض الناس يكملون تناول الأدوية التي بدؤوها منذ سنوات دون مراجعة الطبيب، وهذا قد يسبب مشاكل مع تقدم العمر. من المهم سؤال الطبيب باستمرار عن مدى ضرورة أيّ دواء.

ترك الرياضة

توضح ويتسون أن “الرياضة تساعد على صحة القلب والعقل والمزاج وحتى العظام، ولا يوجد شيء يجمع كل هذه الفوائد غيرها”. حتى المشي اليومي أو أي نشاط بسيط مفيد.

التدخين

التدخين يسبب أمراضا خطيرة ويصعب الإقلاع عنه، لكن البحث عن أسباب شخصية للإقلاع وطلب النصيحة من الطبيب يساعد كثيرا.

الأكل غير الصحي

تشير ويتسون إلى أن “تناول الخضراوات والفواكه، والإكثار من الأسماك وتقليل الأكل الجاهز والمصنع هو الأفضل للصحة”. وكلما بدأ الإنسان مبكرا كان أفضل.

قلة النوم

قلة النوم تزيد من مشاكل الذاكرة والقلب وتؤثر في المزاج. يحتاج الكبار إلى النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، وينصح بتقليل الشاي والقهوة ليلا.

عدم التوتر

التوتر المستمر يضعف الجسم والمناعة ويزيد من مشاكل الصحة. من المهم البحث عن طرق للاسترخاء أو التكلم مع مختص عند الحاجة.

عدم التفكير في المستقبل الصحي

ينصح ليندكويست بالتخطيط لكيفية العيش في آخر سنوات العمر، مثل مكان السكن ومن سيقدم الرعاية عند الحاجة.

إهمال التخطيط المالي

كثيرون لا يتوقعون العيش بعد التقاعد لسنوات طويلة، مما قد يسبب ضررا إذا نفدت الأموال. من الأفضل التفكير في ذلك مبكرا.

في النهاية، يؤكد الأطباء أن اختيار العادات الصحية والتخطيط منذ وقت مبكر يساعد على العيش سنوات أطول وأجمل، وفقا لموقع هاف بوست.