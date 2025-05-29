ما الفرق بين الحليب الخالي من الدسم والحليب قليل الدسم؟ وأيهما أفضل لصحتك؟

كثير منا يقف في المتجر أمام رفوف الحليب محتارًا بين أنواع كثيرة مكتوب عليها “خالي من الدسم”، “قليل الدسم”، “لايت”، وغيرها من المسميات.

فما هو الفرق الأساسي بين الحليب الخالي من الدسم والحليب قليل الدسم، وأيهما يعتبر الخيار الأفضل للصحة؟

ما هو الحليب الخالي من الدسم وقليل الدسم؟

الحليب الخالي من الدسم هو حليب أزيل منه معظم الدهون، فلا يحتوي عادةً على أكثر من 1.5% دهون، وأحيانًا تصبح نسبة الدهون فيه أقل من 0.1% لكل 100 مل.

أما الحليب قليل الدسم – أو ما يُعرف أحيانًا بـ”اللايت” – فيحتوي على نسبة دهون أعلى قليلاً، عادةً حتى 2.4% لكل 100 مل.

هل الفرق فقط في الدهون؟

الفرق الأساسي هو في كمية الدهون والسعرات الحرارية. الحليب الخالي من الدسم يعطي طاقة أقل للجسم (حوالي 150 كيلوجول لكل 100 مل)، بينما يمنح الحليب قليل الدسم طاقة أعلى بقليل (حوالي 220 كيلوجول لنفس الكمية).

أما البروتين والكالسيوم فهما تقريبًا متشابهان في النوعين، حيث يحتوي كلاهما على حوالي 3 غرامات من البروتين وحوالي 115–120 ملغ كالسيوم لكل 100 مل.

كيف يتم إنتاج الحليب؟

ليس صحيحًا أن هذه الأنواع يتم تخفيفها بالماء. بل يتم فصل الدهون عن الحليب كامل الدسم من خلال جهاز خاص يسمى جهاز الطرد المركزي، ليصبح الحليب أقل دسمًا.

ماذا يقول الخبراء؟

ووفقا لموقع “theconversation” التوصيات الغذائية في أستراليا مثلًا تنصح أغلب الناس بتناول الحليب قليل أو خالي الدسم، باستثناء الأطفال دون عمر السنتين الذين يحتاجون كامل الدسم لنموهم.

ورغم أن هذه التوصيات نشأت من الاعتقاد بأن تقليل الدهون قد يفيد القلب والوزن، إلا أن الدراسات الجديدة تشير إلى أن الحليب كامل الدسم لا يسبب بالضرورة زيادة في الوزن أو مشكلات صحية، بل أحيانًا يساعد الجسم في الوقاية من بعض الأمراض.

ولهذا، يختلف الخيار المناسب لكل شخص حسب عمره وحالته الصحية وأسلوب حياته. وإذا كان لديك أي ظروف صحية خاصة، من الأفضل أن تستشير متخصصا في التغذية لمعرفة النوع الأنسب لك.