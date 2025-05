“فم أوزمبك”.. تأثير جانبي صادم لعقار فقدان الوزن الشهير يغيّر ملامح الوجه

أشارت تقارير حديثة إلى تأثير جانبي صادم وغير متوقع لعقار فقدان الوزن الشهير “أوزمبك”، يتمثل في فقدان حجم الوجه، مما يؤدي إلى ظهور خطوط دقيقة، وتجاعيد، وترهل بالجلد حول منطقة الفم.

“فم أوزمبك”

ويستخدم مشاهير في هوليوود “أوزمبك” للتخلص السريع من الكيلوغرامات غير المرغوب فيها ما جعلهم يواجهون الآن تأثيرًا جانبيًا غير متوقع يسمى “فم أوزمبك” (Ozempic mouth)، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.

و”أوزمبك” هو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، ويحتوي على مادة فعالة تُعرف باسم (GLP-1)، ويشتهر أيضًا بقدرته على تحفيز فقدان الوزن.

وأفادت طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية ميشيل غرين، المقيمة

في نيويورك، لصحيفة “ديلي ميل” أن مستخدمي هذا الدواء الأكثر شيوعًا في هوليوود -ومن بينهم شارون أوزبورن، ووبي غولدبرغ، وريبيل ويلسون- لاحظوا تغيّرات واضحة في ملامح وجوههم لاسيما حول منطقة الفم، بعد استخدام جرعات عالية من (GLP-1).

مظهر أكثر شيخوخة

وقالت إن هذا الفقدان الملحوظ في حجم الوجه يمكن أن يزيد من بروز الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد الموجود مسبقًا، مما يخلق ابتسامة تبدو أكبر عمرًا ومظهرا عاما أكثر شيخوخة.

وأوضحت الطبيبة أن الحالة تظهر بوجود طيّات بارزة عند زوايا الفم، وتجاعيد ملحوظة على الشفاه، وترهل الجلد على طول محيط الشفاه ومنطقة الذقن.

كيفية استعادة حجم الوجه الطبيعي

لكنّ من يُقلقهم مظهرهم يلجأون الآن إلى العلاجات التجميلية -مثل الحشوات الجلدية (الفيلر)- لاستعادة الحجم المفقود حول منطقة الفم، وبالتالي استعادة مظهر أكثر شبابًا، بحسب التقرير.

وأضافت غرين أن الفيلر، وهو مادة تُحقن لتحسين مظهر خطوط الوجه والتجاعيد والثنيات، يُمكنها “استعادة حجم الوجه، وتنعيم مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وإضفاء مظهر أكثر شبابًا”.

ومع ذلك، توصي الطبيبة باستخدام تقنية “ثيرماج” (Thermage)، وهي علاج غير جراحي لشد الجلد يعتمد على طاقة الترددات الراديوية لتجديد شباب البشرة.

وأوضحت أنه “مع زيادة مستويات الكولاجين في الجسم، يصبح الجلد أكثر تماسكًا وقوة”، مضيفة أن النتائج تستغرق من 4 إلى 6 أشهر للظهور وتستمر لأقل من عامين.

وأشارت إلى أنه يُنصح للمرضى الذين يستخدمون أوزمبك بالخضوع إلى إجراء “ثيرماج” في مرحلة مبكرة من العلاج، أو قبل بدء العلاج لمنع ترهل الجلد في الوجه.

أحدث تداعيات استخدام الدواء

وتتعلق أحدث تداعيات دواء إنقاص الوزن، الذي يُشاع استخدامه بكثرة، بالأعراض المزعجة المعروفة باسم “وجه أوزمبك”، حيث يُظهر المستخدمون ملامح غائرة وجلدًا مترهلًا.

وتشمل الأعراض الأخرى المبلغ عنها لهذا الدواء الشهير ما يُعرف باسم “قدم أوزمبك”، وهو تأثير جانبي مقلق يتميز بترهل الجلد بشكل واضح على أقدام المستخدمين.