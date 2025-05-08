ما علاقة حب الشباب بالتعرض للاضطرابات الغذائية؟ دراسة تكشف رابطا غير متوقع

قالت دراسة حديثة إن البالغين الذين يعانون من مشكلة حب الشباب في الوجه تتزايد لديهم احتمالات التعرض للاضطرابات الغذائية.

وذكر فريق بحثي من كلية الطب بجامعة “ييل” الأمريكية أن الإصابة بحب الشباب تزيد من الشعور بالقلق حيال المظهر العام للشخص، مما يقود إلى الأفكار والسلوكيات الضارة التي تتعلق بالسمنة والقيود الغذائية.

وفي إطار الدراسة، التي نشرتها الدورية الصادرة عن الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، قام الباحثون بتحليل بيانات تخص 7400 شخص، تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ويعانون من مشكلة حب الشباب مع مقارنتهم بأكثر من 207 آلاف شخص لا يعانون من المشكلة نفسها.

اضطرابات غذائية

وتبيّن من النتائج أن مرضى حب الشباب تزايدت لديهم احتمالات الإصابة بالاضطرابات الغذائية بواقع 2.4 مرة مقارنة بغيرهم.

وحتى بعد الأخذ في الاعتبار تاريخ المتطوعين فيما يتعلق بأمراض الاكتئاب والقلق والمشكلات النفسية التي تتعلق بالمظهر العام، ترتبط مشكلة حب الشباب بزيادة احتمالات اضطرابات الغذاء بنسبة 65%.

وقال رئيس فريق الدراسة إن “هذه النتائج سوف تساعد الأطباء الذين يعالجون مرضى حب الشباب أن يكونوا أكثر انتباها لاحتمالات إصابتهم بالاضطرابات الغذائية، من أجل توفير رعاية شاملة للمرضى”.

تأثير كبير

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني (هيلث داي) المتخصص في الأبحاث الطبية، أنه في حين أن الدراسة تركزت على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، فإن مشكلة حب الشباب واضطرابات الغذاء “تؤثر بشكل كبير” في المراهقين.

وأشار إلى ضرورة إجراء دراسات أخرى في المستقبل تتناول تأثير هذه المشكلة في مختلف الفئات العمرية.