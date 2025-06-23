لماذا تفقد البيوت بهجتها؟ وكيف نعيد الألوان إلى منازلنا؟

قد تبدو عبارة “البيت الملون” وكأنها دعوة إلى اختيار طلاء جديد للجدران، أو إضافة لمسة فنية إلى الأثاث، لكن الحقيقة أن ألوان البيوت لا تُقاس بالديكور، بل بما يدور بين الجدران من دفء وودّ وتفاعل.

وتنقسم البيوت إلى نوعين:

بيوت نابضة بالحياة، فيها ضحك ومصالحة، نقاش وجدال، لعب وأحاديث عائلية، أي بكل بساطة: فيها “ناس عايشين”.

وبيوت أخرى، رغم فخامتها وربما وفرة التكنولوجيا فيها، باهتة، ساكنة، تخلو من الروح. أفرادها كالأثاث، موجودون في المكان لكن دون تفاعل.. يُسمّيها علماء النفس “بيوت الوجود السلبي”.

المثير أن الأطفال هم أصدق من يشعر بألوان البيت. هل يحب طفلك العودة إلى المنزل أم يفضل بيوت الأقارب والجيران؟ إذا كان يتهرب من البيت، فربما لا يكون السبب قلة الألعاب، بل قلة البهجة.

لماذا تفقد البيوت ألوانها؟

الإنترنت: حين يتحول كل فرد إلى “جزيرة معزولة” خلف شاشة هاتفه، تتبخر ألوان البيت في عالم افتراضي ساحر.

العمل المفرط: حين يتحول الأب إلى ماكينة نقود، والأم إلى “محاسبة منزلية”، تختفي اللمسة الإنسانية من البيت، ويشعر الأبناء كأنهم “أيتام بموافقة الأبوين”.

سوء فهم الحياة الزوجية: الاعتقاد أن “الحياة الزوجية” مجرد زواج وسقف وأثاث، دون إدراك أنها “كائن حي” يحتاج إلى العناية، يُسهم ذلك في بهتان الأجواء.

الاضطرابات النفسية غير المعالجة: حين يسود القلق أو الغضب أو النرجسية، يهرب أفراد الأسرة إلى “الصمت”، وتغيب حرارة اللقاء.

كيف نعيد الألوان إلى بيوتنا؟

الهوايات المنزلية: من رعاية النباتات، إلى الرسم والموسيقى والطبخ.. الهوايات تبعث الحياة وتوجِد اهتمامات مشتركة.

الصيانة العاطفية للحياة الزوجية: عبر خرجات عائلية، وجلسات ضحك، وتبادل كلمات الحب، وحتى مشاركة مسلسل كوميدي معًا.

القيم والروح الدينية: مثل أجواء رمضان، أو الصلاة المشتركة، أو أجواء الأعياد، تصنع دفئًا لا يُشترى بالمال، وتُعزز الأمان النفسي.

ليست كل البيوت “ملوّنة” من الداخل.. فبعضها مكتظ بالناس لكنه فارغ من الحياة، وبعضها بسيط في الماديات لكنه غني بالمحبة والدفء.

فاسأل نفسك بهدوء: هل بيتك يبهج القلوب؟ أم يفتح الأبواب فقط؟