تحذير جديد بشأن خطر نادر على القلب مرتبط بلقاحات كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مؤخرًا، عن توسيع التحذيرات الرسمية الخاصة بلقاحي كورونا الرئيسيين، “فايزر” و”موديرنا”، بعد رصد خطر نادر يتمثل في التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي تم تسجيله بالأساس بين الذكور الشباب.

مضاعفات نادرة واحتياطات أوسع

يعد التهاب عضلة القلب من المضاعفات النادرة للقاحات كوفيد-19، وغالبا ما يكون عارضا خفيفا، لكنه بدأ في الظهور لدى شريحة معينة من متلقي اللقاح منذ إطلاق حملات التطعيم الواسعة عام 2021.

ورغم أن ملصقات الاستخدام الطبي تضمنت بالفعل تحذيرات للأطباء، فقد طلبت إدارة الغذاء والدواء في إبريل/نيسان الماضي من شركتي فايزر وموديرنا توسيع وتحديث التحذيرات لتشمل المزيد من التفاصيل، بالإضافة إلى تغطية فئة عمرية أوسع ضمن التوصيات.

8 حالات لكل مليون

ويؤكد التحذير المحدث أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بلغ نحو 8 حالات بين كل مليون شخص تلقوا التطعيمات لموسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية من 6 أشهر حتى 64 عاما.

اللافت أن معظم هذه الحالات سُجلت بين الذكور من سن 12 إلى 24 عاما، بعدما كان التحذير السابق مقتصرا على المراهقين بين 12 و17 عاما فقط.

إجراءات سلامة مستمرة

رغم ندرة هذه الحالات، شددت إدارة الغذاء والدواء على أهمية المتابعة الطبية السريعة في حال ظهور أعراض مثل ألم الصدر، ضيق التنفس أو خفقان القلب بعد التطعيم.

كما أكدت على استمرار مراقبة سلامة اللقاحات والتحديث المستمر للتوصيات بما يضمن حماية جميع الفئات.