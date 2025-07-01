برنامج “مع الحكيم” يفتتح موسمه الجديد بلوحة شرف لأطباء غزة (فيديو)

في افتتاحية الموسم الجديد من برنامج “مع الحكيم”، خصصت الجزيرة مباشر الحلقة الأولى، التي حملت عنوان “أطباء غزة – لوحة الشرف”، لتكريم الأطباء والكوادر الطبية الذين سقطوا شهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

الحلقة سلطت الضوء على حجم المأساة الإنسانية والصحية التي يعيشها القطاع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الاول 2023، والتي وصفتها تقارير دولية بأنها “كارثة صحية غير مسبوقة”.

من المشرط إلى قائمة الشهداء

تناولت الحلقة بالصوت والصورة قصصًا مؤلمة لعدد من الأطباء الذين ودّعوا حياتهم وهم في خطوط المواجهة الأولى لإنقاذ أرواح مرضاهم. بعضهم استشهد وهو يناول مريضًا آخر جرعة دواء، وآخر لفظ أنفاسه الأخيرة أمام غرفة العمليات، في مشهد يجسد حجم التضحية التي قدمها أبناء القطاع الطبي في غزة.

وأعلن فريق برنامج “مع الحكيم” أنه جمع خلال الأشهر الماضية ما استطاع من أسماء وصور الشهداء من الأطباء والممرضين والفنيين الصحيين، في “قائمة شرف” خاصة أعدها البرنامج لتخليد ذكراهم.

أرقام مفزعة

الحلقة استعرضت الأرقام الصادمة التي توثق حجم الدمار في القطاع الصحي:

9 مستشفيات دُمرت كليًا

17 مستشفى على الأقل خرجت عن الخدمة

أكثر من 1180 شهيدًا من الكوادر الطبية

بينهم ما يزيد عن 150 طبيبًا بين شهيد ومفقود

هذه الأرقام، كما أشار معدو البرنامج، هي جزء من الصورة، فيما الواقع قد يكون أكثر قسوة.

لكل شهيد حكاية

بأسلوب إنساني مؤثر، ركزت الحلقة على أن الشهداء الأطباء “ليسوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار”، بل هم أبناء عائلات، وآباء وأمهات، وأصدقاء وزملاء، وأصحاب أحلام ومشاريع لم تكتمل. كل اسم حملته لوحة الشرف كان يحمل قصة إنسانية عميقة، من طبيب أطفال فقد حياته تحت الأنقاض إلى جراح طوارئ قضى أثناء إسعاف الجرحى.

واختتم البرنامج حلقته بتأكيد التزامه بمواصلة تغطية معاناة الكوادر الطبية في غزة، وعرض قصص الأطباء الذين ما زالوا يقاتلون من أجل إنقاذ الأرواح تحت الحصار والقصف.