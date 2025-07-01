ملح الطعام.. قاتل صامت على موائدنا والموز هو الحل (فيديو)

افتتح برنامج “مع الحكيم” موسمه الجديد على شاشة الجزيرة مباشر بفقرة صحية توعوية لاقت اهتماما واسعا بين المتابعين، حملت عنوان “ملح الطعام.. القاتل الصامت الذي يودي بحياة الملايين.. والموز قد يكون الحل البسيط”.

في هذه الفقرة، تناول البرنامج التحذيرات المتزايدة من الأخطار الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول الملح، التي تحولت إلى “أزمة صحية عالمية صامتة”، حسب وصف منظمة الصحة العالمية.

ووفق أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، يؤدي الاستهلاك الزائد لملح الطعام إلى وفاة نحو 1.9 مليون شخص سنويا في العالم، نتيجة أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.

وأوصت المنظمة بعدم تجاوز استهلاك 5 غرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبا، لكن الأرقام تُظهر أن معظم سكان العالم يتجاوزون هذه الكمية بأضعاف.

ورغم القلق العالمي من هذه الظاهرة، فقد حمل البرنامج خبرا مفرحا لمن يجدون صعوبة في تقليل الملح “موزة واحدة يوميا قد تصنع الفرق”.

واستعرضت الفقرة نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة واترلو الكندية، أكدت أن تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والسبانخ والفاصوليا والأفوكادو، يسهم في تخفيف الآثار السلبية للملح على الجسم.

ووفق الدراسة، فإن إدخال كميات جيدة من البوتاسيوم يوميا يمكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 14 ملم زئبق لدى الرجال، و10 ملم زئبق لدى النساء، وهو ما يعادل انتقال المريض من مرحلة الخطر إلى منطقة الأمان فيما يخص قراءات ضغط الدم.

وأوضحت الحلقة أن البوتاسيوم يعمل حاجزا وقائيا، إذ يساعد الكليتين على التخلص من الصوديوم الزائد، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الأوعية الدموية وتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والجلطات.