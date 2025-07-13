اكتشاف جديد.. أجنة الطيور تعزز التئام الجروح المعقدة التي يصعب شفاؤها

طور فريق بحثي في جامعة شمال القوقاز بروسيا تقنية طبية جديدة تعتمد على أنسجة أجنة الطيور، تهدف إلى تسريع التئام الجروح، خصوصا تلك التي يصعب شفاؤها.

وأفاد الباحثون بأن أنسجة أجنة الطيور تحتوي على بروتينات تشمل ببتيدات نشطة بيولوجيا تعمل على تحفيز التجديد الطبيعي للأنسجة، وتقليل الالتهابات، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى تعزيز نمو الخلايا.

وفي إطار تطبيقات هذه التقنية، يعمل الفريق على تطوير مستحضرات طبية تحتوي على هذه المكونات النشطة، لتسهيل الاستخدام المباشر على الجروح وتحسين فعاليتها في العلاج.

وقالت مارينا سيزونينكو قائدة الفريق البحثي إن “احتمال رد الفعل المناعي تجاه هذه المكونات منخفض للغاية، إذ تسمح التقنية بإنتاج جزيئات صغيرة لدرجة أن الجهاز المناعي لا يتمكن من التعرف عليها”.

وأوضحت أن “الأنسجة الجنينية للطيور تعد مصدرا فريدا للمكونات النشطة بيولوجيا، لأنها تتميز بأقصى درجات الاكتمال الكيميائي الحيوي والتعقيم الطبيعي، كما تحتوي على تركيز عال من البروتينات والببتيدات النشطة وظيفيا”.

ويتطلع الباحثون إلى أن تساهم هذه التقنية في تحسين العلاجات الطبية للجروح المعقدة، وتعزيز سرعة التئامها.