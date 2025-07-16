إلى أي مدى يمكن للدماغ أن يعيد بناء نفسه؟ مفاجأة تدهش العلماء

بعد عقود طويلة من الجدل العلمي حول قدرة الدماغ البشري على إنتاج خلايا عصبية جديدة في مرحلة البلوغ، توصل باحثون من السويد إلى دليل قوي يؤكد أن أدمغة البالغين تستمر في تكوين خلايا عصبية حتى سن متقدمة.

الدراسة التي نشرتها دورية (ساينس) كشفت لأول مرة وجود “الخلايا السلفية” -وهي خلايا قادرة على الانقسام والتحول إلى خلايا عصبية- داخل منطقة الحصين في دماغ الإنسان، المنطقة المسؤولة عن الذاكرة وتخزين المعلومات.

وبالاستعانة بتقنية حديثة لفحص الخلايا وتحليل الحمض النووي الريبي (RNA sequencing) لأكثر من 100 ألف خلية دماغية، تمكن فريق الباحثين بقيادة الدكتورة مارتا باترليني من معهد كارولينسكا السويدي من تتبّع المراحل العمرية للخلايا العصبية ورصد علامات تكوينها الجديد.

وأجريت الدراسة في البداية على أمخاخ أطفال، ثم قارن الباحثون النتائج مع عينات من 19 بالغًا تراوحت أعمارهم بين 13 و78 عامًا، ليكتشفوا وجود خلايا عصبية “حديثة” النمو في جميع العينات تقريبًا.

وأظهرت النتائج أن تكوين الخلايا العصبية قد يرتبط ببعض الأمراض العصبية مثل الصرع، إذ لاحظ الفريق وجود معدلات أعلى لدى شخص مصاب بالصرع.

وتشير النتائج إلى احتمال حدوث هذه العملية في مناطق أخرى غير الحصين أيضًا، مما قد يحمل آثارًا ثورية في علاج أمراض كالزهايمر والاكتئاب.

ويعتقد العلماء أن فهم آلية تكوين الخلايا العصبية الجديدة قد يفتح أبوابًا جديدة أمام علاج الاضطرابات العصبية وتحسين وظائف الدماغ البشري.