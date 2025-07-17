ثورة طبية.. علاج أمريكي جديد لسرطان نادر في الرئة (شاهد)

في خطوة طبية واعدة تمثل بارقة أمل جديدة لمرضى سرطان الرئة حول العالم، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إي) هذا الأسبوع الموافقة العاجلة على دواء Sunvozertinib (معروف تجاريًا باسم Zegfrovy) لعلاج نوع نادر من سرطان الرئة.

ورغم أن هذا النوع النادر يصيب نسبة قليلة من المرضى، لكنه يُعد من أصعب أنواع سرطان الرئة في العلاج بسبب مقاومته الشديدة للعلاجات التقليدية ومحدودية العلاج المتاح.

فعالية عالية للدواء الجديد

وأثبت الدواء الجديد فعالية عالية في تجربة سريرية دولية شملت مئات المرضى الذين يعانون من هذا النوع النادر من سرطان الرئة. حيث أظهرت النتائج أن نسبة الاستجابة للعلاج بلغت 46%، تحسنت خلالها حالة المرضى بشكل واضح، واستمرت هذه الاستجابة لأكثر من 11 شهرًا لدى بعض المرضى، مما يشير إلى قدرة الدواء على إبطاء تقدم المرض لفترة طويلة مقارنة بالعلاجات السابقة التي كانت نتائجها أقل تأثيرًا.

ويمثل دواء Sunvozertinib تحوّلًا نوعيًا في علاج سرطان الرئة النادر، إذ أن طفرات EGFR Exon 20 Insertion كانت حتى الآن من أكثر الطفرات مقاومة للعلاج، وهو ما جعل العديد من المرضى في حاجة ماسة إلى خيارات علاجية جديدة وفعالة.

المرضى المؤهلين لعلاج

وإلى جانب الموافقة على الدواء نفسه، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضًا الموافقة على اختبار جيني مصاحب يستخدم لتحديد المرضى المؤهلين للاستفادة من هذا العلاج بدقة، مما يعزز من فرص نجاح العلاج ويجنب المرضى غير المناسبين التعرض لأعراض جانبية غير ضرورية.

ويتوقع أن تبدأ قريبًا إجراءات تسجيل الدواء في دول أخرى خارج الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام ملايين المرضى حول العالم للحصول على هذا العلاج المتطور.

وتشير الدراسات العلمية المنشورة في المجلات الطبية المتخصصة مثل Lancet Oncology إلى أن Sunvozertinib يتميز بآلية عمل تستهدف الطفرة الجينية المحددة في خلايا السرطان، مما يمنحه فعالية أكبر ومخاطر أقل مقارنة بالعلاجات التقليدية التي تستهدف الخلايا السرطانية بشكل عام.

ويُعد هذا التطور الطبي الجديد نقطة تحول مهمة في مكافحة سرطان الرئة النادر، ويُعيد الأمل لفئة من المرضى الذين ظلوا لفترة طويلة يعانون من مقاومة السرطان للعلاج وعدم وجود بدائل فعالة.

ويؤكد خبراء السرطان أن مثل هذه الأدوية المستهدفة تمثل المستقبل في علاج العديد من أنواع السرطان المختلفة، خاصة تلك التي تتصف بخصائص جينية محددة.