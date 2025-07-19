لديك طفل يعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه.. كيف تحافظ على توازن أسرتك؟

يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا لدى الأطفال حول العالم، ومع ذلك يواجه الكثير من الأسر صعوبات كبيرة في التعامل معه خارج إطار المدرسة بسبب تأثيره على جودة حياة العائلة.

ما هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)؟

و(ADHD) هو اضطراب عصبي سلوكي شائع لدى الأطفال والمراهقين، يتميز بفرط النشاط وقلة التركيز والاندفاعية، ويؤثر على الأداء الدراسي والعلاقات الاجتماعية ويتطلب دعماً من الأسرة والمدرسة.

وتشير دراسات إلى أن آباء الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يمرون بمستويات مرتفعة من التوتر والصراع مع أبنائهم.

تأثير اضطراب فرط الحركة على العائلة

ويلعب تفاعل الوالدين مع أعراض الطفل دورا كبيرا في شعورهم بالكفاءة الأبوية، وقد يؤدي إلى أساليب تربية سلبية تقوم على النقد أو الرفض، أو إلى تساهل مفرط، ما يؤثر مباشرة على العلاقة بين أفراد الأسرة ونوعية حياتهم اليومية.

وغالبا ما يواجه الآباء أحكاما وانتقادات من أفراد العائلة الممتدة أو المعلمين أو محيطهم، خاصة عند استخدام العلاج الدوائي للأطفال. وهذا قد يؤدي إلى شعور بالإحباط أو حتى العزلة الاجتماعية، وتزداد هذه المشاعر مع غياب الدعم والتفهم من المحيطين.

تأثير توتر الوالدين على الأطفال

تشير الأبحاث إلى أن شعور الوالدين بالضغط أو فقدان الكفاءة الأبوية يقلل من قدرتهم على الاستجابة لاحتياجات أطفالهم، ما قد يؤدي إلى ازدياد الأعراض السلوكية لدى الطفل وحدوث مشكلات في العلاقة الأسرية.

ومن المعروف أيضًا أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه قد يكون له جانب وراثي، لذا من الممكن أن يعاني أحد الوالدين من نفس الاضطراب، ما يزيد من التوتر في المنزل.

تطوير برامج تدريبية

وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يلتحق الآباء ببرامج تدريبية قبل بدء علاج أطفالهم بالأدوية، خاصة في سن ما قبل المدرسة.

هذه البرامج تساهم في تطوير مهارات التواصل وتحسين التعامل مع الضغوط الأسرية، وتعزز ثقة الوالدين بأنفسهم وقدرتهم على إدارة المواقف الصعبة.

حلول تركز على الأسرة ككل

يمكن أن ينعكس الاهتمام بتحسين العلاقة بين أفراد الأسرة وتوفير الدعم النفسي والتعليمي بشكل إيجابي على جودة حياة الطفل والأسرة بأكملها.

ويُنصح دائماً بإشراك الإخوة والأخوات في الحوار حول طبيعة الاضطراب، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع شقيقهم المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه. هذا يقلل من مشاعر الغيرة أو الغضب ويعزز روح التعاون والتعاطف داخل البيت، مما يساهم في تكوين بيئة أسرية أكثر استقراراً ودعماً.

كما أن تنظيم أوقات النوم والدراسة والأنشطة يوفّر أماناً نفسياً للطفل ويساعده على التكيف مع متطلبات الحياة اليومية، فالروتين الواضح يُشعر جميع أفراد الأسرة بالاستقرار ويقلل من فرص حدوث الصراعات أو سوء الفهم.

ويدعم اتباع البرامج التربوية والتدريبية، والاستعانة باستشارات المختصين، واستخدام الأدوات التعليمية الحديثة، الأسرة في طريقها للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بشكل أكثر فاعلية وتوازناً.