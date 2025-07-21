“حبوب نوم طبيعية”.. 4 تمارين لعلاج الأرق قد تكون أكثر فاعلية من الأدوية

يمثل الأرق، أو “الإنسومنيا”، كما يعرف طبيا، مشكلة كبيرة لملايين الناس في العالم، ويعني صعوبة النوم، أو الاستمرار فيه للحصول على راحة كافية للجسم والعقل.

وتقول الأكاديمية الأمريكية لطب النوم إن علاجات الأرق الموصي بها عموما تشمل الأدوية والعلاج النفسي وتعديل السلوك، ولم يكن هناك اهتمام كاف بتأثير التمارين الرياضة في علاج الأرق الذي يعاني منه نحو 15% من البالغين في الولايات المتحدة وحدها.

غير أن دراسة علمية جديدة في الصين، قامت على تحليل نتائج دراسات سابقة شملت نحو 1300 مريض بالأرق، أوضحت أن ممارسة تمارين رياضية معينة، مثل تمارين اليوغا، و”تاي تشي”، والمشي، والعدْو، قد يكون لها أثر هام في علاج الأرق.

وتتضمن تمارين “تاي تشي”، وهو فن قتالي صيني قديم، حركات بطيئة ومتدفقة، تساعد على التحكم في التنفس والاسترخاء الجسدي. كما تتضمن اليوغا، المستمدة من التقاليد الهندية، تمارين تساعد على التحكم في التنفس والتخلص من التوتر.

“حبوب نوم طبيعية”

وقال الدكتور تشيجون بو، المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة والباحث بجامعة بيجين للطب الصيني لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إن “الأرق يمكن أن يؤثر في مختلف نواحي الحياة الطبيعية للفرد، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين تمثل الرياضة حبوب النوم الطبيعية”.

ويوصي بو الأشخاص الذين يعانون من الأرق بتجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية لمعرفة الأنسب لهم.

وأوضح بو أنه “لمن لا ينامون قسطا كافيا أو يواجهون صعوبة في النوم والاستمرار فيه، قد تكون اليوغا وتاي تشي مفيدة. وقد يكون المشي أو الركض خيارًا أفضل لمن لا يزالون يشعرون بالإرهاق طوال اليوم بسبب قلة النوم”.

وجد الباحثون أيضا أن مزيجا من العلاج السلوكي المعرفي، مع تمارين متنوعة، ومنها المشي والركض وركوب الدراجات، يُحسّن النوم، بما في ذلك إجمالي مدة النوم والمدة اللازمة للنوم.

وأضاف بو “تظهر أبحاثنا أن الأشخاص من جميع الأعمار والجنسين يمكنهم ملاحظة فوائد النوم الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية”.