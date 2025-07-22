مؤشرات غامضة ومخيفة.. دراسة تكشف عن مصيدة قاتلة وراء السمنة

كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة ارتفاع معدلات الوفاة بسبب أمراض السرطان المرتبطة بالسمنة في الولايات المتحدة بواقع 3 أضعاف منذ عام 1990.

وقال الباحثون إن أعلى معدلات الوفاة كانت لدى الفئات التالية:

النساء.

المسنّين.

من ينحدرون من أصول إفريقية.

أبناء السكان الأصليين.

سكان المناطق الريفية.

وتشير بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن السمنة تزيد أخطار الإصابة بـ13 نوعا من السرطان تمثل نحو 40% من حالات الإصابة بالسرطان التي يتم تشخيصها كل عام في الولايات المتحدة.

وتشير البيانات إلى أن أنواع السرطان التي تتزايد احتمالات الإصابة بها بسبب السمنة هي:

سرطان الثدي (بعد سن اليأس).

سرطان القولون والشرج.

سرطان البنكرياس.

سرطان الرحم.

سرطان المرارة.

سرطان المعدة.

سرطان الكلى.

سرطان الكبد.

سرطان المبايض.

سرطان الغدة الدرقية.

الأورام السحائية (في الدماغ).

الأورام النقوية المتعددة (في نخاع العظم).

سرطان المريء.

تضاعف معدلات الوفاة

واستخدم الفريق البحثي من المركز الطبي بجامعة هاكنساك ميريدان جيرسي شور الأمريكية بيانات لأكثر من 33 ألف وفاة بسبب أمراض سرطان مرتبطة بالسمنة خلال الفترة من 1999 حتى 2020.

وتوصلت الدراسة إلى تزايد معدلات الوفاة من أقل من 4 حالات إلى أكثر من 13 حالة وفاة من كل مليون نسمة.

وأكد فريق الدراسة في تصريحات أوردها موقع هيلث داي الإلكتروني المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذه النتائج تسلط الضوء على “ضرورة وضع استراتيجيات موجهة في مجال الصحة العامة مثل الفحص المبكر وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية لاسيما بالنسبة للفئات الأكثر تأثرا بهذه المشكلة”.

السمنة في الولايات المتحدة

تعد السمنة من أخطر الأزمات الصحية العامة في الولايات المتحدة، حيث تؤثر في أكثر من ثلث السكان وتؤدي إلى ارتفاع أخطار الإصابة بأمراض مزمنة مهددة للحياة.

ووفق أحدث إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فإنه بدءًا من عام 2022، بلغت نسبة السمنة بين البالغين في الولايات المتحدة نحو 41.9%.

ووصل معدل السمنة عند الأطفال والمراهقين إلى نحو 19.7% بين الأطفال والمراهقين (من 2 إلى 19 عاما)، وهو ما يعادل 14.7 مليون طفل.