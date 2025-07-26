دراسة جديدة تسلط الضوء على تأثير الزنجبيل في إبطاء الشيخوخة (فيديو)

في وقت يبحث كثيرون عن أسرار إبطاء الشيخوخة وتعزيز الصحة في مراحل التقدّم في العمر، أعادت دراسة علمية حديثة تسليط الضوء على نبتة قديمة تُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي والمطابخ الشرقية: الزنجبيل.

الدراسة التي أجريت على عيّنة من كبار السن، وتناولها برنامج “مع الحكيم” على الجزيرة مباشر كشفت أن الزنجبيل لا يضيف فقط نكهة مميزة لأطباقنا، بل يؤدي دورًا فعّالًا في تعزيز دفاعات الكبد المضادة للأكسدة، ما يدعم الجسم في مقاومة الشيخوخة ويقلل فرص الإصابة بأمراض مزمنة مرتبطة بتقدم العمر، كأمراض القلب واضطرابات الأيض.

سلاح ضد الالتهاب

وأظهرت النتائج أن الزنجبيل يسهم في إعادة ضبط التوازن الداخلي المضاد للأكسدة في الكبد، وهو أحد المحاور الحيوية التي تتعرض للضعف مع مرور الوقت.

ويعمل على تقليل الالتهابات وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، وهما عاملان رئيسيان في الوقاية من مشكلات صحية عديدة.

فوائد لا تتوقف عند الكبد

ولا تقف منافع الزنجبيل عند حدود الكبد فقط، بل سبق أن ربطت دراسات متعددة بين استهلاكه المنتظم وتحقيق فوائد إضافية تشمل:

تحسين أداء الجهاز الهضمي.

تعزيز المناعة الطبيعية.

تقليل احتمالية الإصابة بالسمنة.

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ذكر قرآني.. وتحذيرات طبية

اللافت أن الزنجبيل من الأطعمة القليلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ما يضفي عليه رمزية غذائية وروحية في آن معًا، ويشير إلى قيمته العالية في ثقافات الشعوب.

لكن ورغم كل تلك الفوائد، وجّه برنامج “مع الحكيم” الصحي تحذيرًا مهمًا من التسرّع في إدخال الزنجبيل إلى النظام الغذائي اليومي دون استشارة طبية، خاصةً لدى مرضى القلب والضغط والنساء الحوامل، مشددًا على أن استشارة الطبيب تبقى الخطوة الأولى قبل اعتماد أي مكمل غذائي أو عشبة، حتى وإن كانت طبيعية.