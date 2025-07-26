هل النوم لساعات طويلة مضرّ بالصحة؟ دراسة حديثة تكشف الحقيقة

كثيراً ما نسمع نصائح بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم للحفاظ على صحة الدماغ والقلب والجسم بشكل عام. ولكن في المقابل، تتحدث تقارير حديثة عن أن النوم لأكثر من تسع ساعات يوميا قد يكون ضارا أيضا بالصحة، فما الحقيقة وراء ذلك؟

أهمية النوم للجسم

يعد النوم ركنا أساسيا للصحة تماما مثل التغذية والنشاط البدني. وخلال النوم تحدث عمليات حيوية تساعد الجسم على الشفاء واستعادة النشاط، مثل إصلاح العضلات وتثبيت الذكريات وتنظيم العواطف.

وتوصي مؤسسة صحة النوم في أستراليا بأن يحصل البالغون على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة. ويحذّر الخبراء من أن قلة النوم تؤدي لمشاكل مثل ضعف التركيز وسوء المزاج وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري والاكتئاب وحتى الوفاة المبكرة.

ماذا عن النوم لساعات أطول؟

حللت دراسة حديثة بيانات 79 بحثا سابقا تابعت آلاف الأشخاص لأكثر من عام، ووجدت أن من ينامون أقل من 7 ساعات معرضون لخطر الوفاة بنسبة 14% أعلى من الذين ينامون 7-8 ساعات. لكن المفاجئ أن من ينامون أكثر من 9 ساعات زادت لديهم نسبة الخطر إلى 34%.

وأشارت نتائج دراسات سابقة أيضا إلى ارتباط النوم الطويل بأعراض مثل الاكتئاب وآلام مزمنة وزيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، يشدد الباحثون على أن هذه العلاقة لا تعني أن النوم الطويل هو سبب مباشر لتدهور الصحة، بل قد يكون عرضا لمشكلات صحية أخرى لدى الشخص أو نتيجة علاجات وأدوية معينة.

كم نحتاج فعلا للنوم؟

تتفاوت احتياجات النوم من شخص لآخر، لكن أغلب البالغين يحتاجون بين 7 و9 ساعات يوميا. المهم أيضا هو جودة النوم وانتظام مواعيده، إذ أن النوم الجيد المنتظم يرتبط بتحسن الصحة العامة.

تنصح مؤسسة صحة النوم باتباع روتين يومي صحي يشمل الحفاظ على النشاط في النهار والتعرض للضوء الطبيعي والابتعاد عن الشاشات قبل النوم بساعة، إضافة إلى جعل غرفة النوم مريحة وهادئة.