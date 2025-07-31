ثورة طبية.. حقنة واحدة تذيب دهون البطن بدون حمية أو جراحة (فيديو)

في خطوة قد تغيّر قواعد لعبة إنقاص الوزن، أعلنت شركة “Caliway Biopharmaceuticals” التايوانية عن تطوير دواء جديد يحمل اسم “CBL‑514″، أثبت فاعلية مذهلة في إذابة دهون البطن بدون الحاجة إلى حميات غذائية صارمة أو ممارسة التمارين الرياضية أو حتى الخضوع لعمليات جراحية.

الدواء الجديد يُعطى عن طريق حقنة واحدة أو اثنتين فقط، وأظهر في التجارب السريرية نتائج شبيهة بعمليات شفط الدهون ولكن بطريقة غير جراحية وآمنة.

كيف يعمل الدواء؟

على عكس الأنظمة الغذائية أو التمارين التي تقلص حجم الخلايا الدهنية دون التخلص منها، يعمل “CBL‑514” من خلال تحفيز “الموت المبرمج” للخلايا الدهنية (Apoptosis)، وهي آلية تؤدي إلى تدمير الخلايا نهائيًّا ومنعها من العودة.

وبذلك، يحقق الدواء نتائج طويلة الأمد في تقليص الدهون المتراكمة تحت الجلد، خاصة في منطقة البطن، التي تعد من أصعب المناطق في الاستجابة لأنظمة إنقاص الوزن التقليدية.

نتائج مبشرة في التجارب السريرية

أنهى الدواء بنجاح مرحلتين من التجارب السريرية، وحقّق فيهما نتائج لافتة. أكثر من 75% من المشاركين شهدوا انخفاضًا واضحًا في دهون البطن بعد حقنة أو اثنتين فقط. وبلغ متوسط الخفض في الدهون تحت الجلد حوالي 166.6 مل خلال أربعة أسابيع فقط، مقارنة بزيادة بسيطة في مجموعة الدواء الوهمي.

وقد أظهرت الصور المقطعية وقياسات خاصة تحسنًا كبيرًا يشبه تأثير عمليات شفط الدهون، لكن دون مشرط جراحي أو تخدير. أما الآثار الجانبية، فكانت بسيطة ومؤقتة، واقتصرت على تورم أو احمرار موضعي في مكان الحقن، دون تسجيل مضاعفات خطيرة أو أعراض جهازية.

خطوة نحو الموافقة العالمية

بعد النجاح في المرحلتين الأوليين، حصلت الشركة على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء المرحلة الثالثة الحاسمة من التجارب السريرية، التي ستحمل اسم “SUPREME‑01″، ومن المتوقع أن تبدأ خلال الربع الثالث من عام 2025 في الولايات المتحدة وكندا، تليها تجارب أخرى في أستراليا.

وستشمل الدراسة الجديدة أكثر من 300 مشارك بهدف التحقق النهائي من فعالية الدواء وسلامته تمهيدًا لطرحه في الأسواق، المتوقع أن يكون عام 2026 أو أوائل 2027 إذا سارت التجارب كما هو مخطط.

يمثل هذا التطور اختراقًا مهمًّا في الطب التجميلي والعلاج الموضعي للسمنة، ويوفر أملًا حقيقيًّا لملايين الأشخاص ممن يعانون من تراكم دهون البطن ويبحثون عن حلول غير جراحية وفعالة.