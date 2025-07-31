طرق بسيطة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي

يعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، ويصيب واحدة من كل ثلاث نساء ممن يُشخصن بالسرطان سنويا في الولايات المتحدة.

ورغم أنه لا توجد حتى الآن طريقة أكيدة لمنع الإصابة بسرطان الثدي، فإن هناك خطوات ونصائح مهمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بشكل واضح.

تحرك أكثر في حياتك اليومية

ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

يكفي أن تمشي أو تتحرك لمدة 30 دقيقة يوميا، أو أن تمارس أي رياضة تحبها. الهدف هو الاستمرار في الحركة معظم أيام الأسبوع، سواء عبر المشي، أو ركوب الدراجة، أو حتى تمارين بسيطة في المنزل.

حافظ على وزن صحي

الوزن الزائد والسمنة يزيدان من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

إذا كان لديك وزن زائد، حاول فقدانه تدريجيا من خلال الأكل الصحي والنشاط البدني، واستشر طبيبك لوضع خطة وزن تناسبك.

تناول طعاما مفيدا

التغذية الصحية مهمة جدا. حاول أن تكثر من تناول الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والمكسرات، والطعام الغني بالألياف.

تجنب التدخين

كلما طالت فترة التدخين وزادت الكمية، زاد خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الرضاعة الطبيعية إذا كانت ممكنة

الدراسات تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بسبب التغيرات الهرمونية والفسيولوجية التي تحدث في الجسم.

الحذر عند استخدام بعض الأدوية الهرمونية

بعض أدوية منع الحمل أو علاج انقطاع الطمث الهرموني قد ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

إجراء فحوص دورية

الفحص المنتظم للثدي مثل التصوير الشعاعي (الماموغرام) يساعد على الكشف المبكر عن التغيرات في نسيج الثدي قبل ظهور الأعراض، مما يزيد من فرص العلاج الناجح.

اعرف تاريخك العائلي وصحتك الشخصية

إذا كان لديك أقارب أصيبوا بسرطان الثدي أو المبيض، قد يكون لديك خطر أعلى. أخبر طبيبك بذلك، فقد يحتاج الأمر إلى فحوص إضافية أو خطة وقاية خاصة.

راقب علامات وأعراض سرطان الثدي

القيام بالفحص الذاتي للثدي بشكل دوري يساعد على ملاحظة أي تغييرات. إذا لاحظت أي تغير أو كتلة أو إفرازات غير طبيعية، راجع الطبيب في أقرب وقت.

في النهاية، لا توجد طريقة مؤكدة لمنع سرطان الثدي، لكن يمكنك تقليل الخطر باتباع نمط حياة صحي، وإجراء الفحوص بانتظام، ومعرفة تاريخك العائلي. إذا كان لديك خطر عالٍ، يمكن للطبيب اقتراح أدوية أو خيارات أخرى تناسب حالتك. الحفاظ على صحتك يبدأ بخطوات بسيطة يمكنك القيام بها كل يوم.

أسئلة شائعة

من الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟

الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي هن النساء بشكل عام، خاصة من تجاوزن سن الخمسين. كما يرتفع الخطر إذا كان هناك تاريخ عائلي بالإصابة بسرطان الثدي أو المبيض، أو وجود تغيرات جينية معروفة مثل جينات “BRCA1” أو “BRCA2”.

كذلك تزداد الخطورة لدى من تلقين علاجا إشعاعيا سابقا لمنطقة الصدر.

هل الميلاتونين يساعد على خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

بعض الدراسات تربط بين الميلاتونين وانخفاض خطر الإصابة، لكن الأدلة غير كافية بعد.

هل أحتاج إلى فحص سنوي بالموجات الصوتية؟

عادة لا يُوصى به للجميع، لكن إذا كان لديك ثدي كثيف أو تاريخ عائلي قوي، ناقش الخيارات مع طبيبك.

هل هناك أدوية للوقاية من سرطان الثدي؟

هناك أدوية مثل تاموكسيفين و”RALOXIFENE” يمكن أن تساعد بعض النساء على تقليل الخطر، خاصة لمن لديهن نسبة خطر عالٍ. الطبيب فقط يحدد ما إذا كانت مناسبة لك.