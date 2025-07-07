حذر برنامج “مع الحكيم” من أخطار الجلوس الطويل، الذي قد يسبب أمراضًا مزمنة وآلاما في الرقبة والظهر، بنسبة تصل إلى 88%.

الدراسات الطبية أشارت إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عند الجلوس أكثر من 11 ساعة يوميا، لافتة إلى أن الحلول تشمل تحسين وضعية الجلوس، واستخدام مكاتب مرنة، والتحرك المنتظم، ودعت أرباب العمل إلى دعم صحة الموظفين.

خطر صحي صامت

أظهرت دراسة أجريت في الصين على أكثر من 43,000 شخص، أن الجلوس أكثر من 6 ساعات يوميا يزيد من احتمال الإصابة بآلام الرقبة بنسبة 88%، وكانت هذه النسبة أعلى لدى النساء وموظفي المكاتب.

وإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الهاتف الذكي بوضعية ما يُعرف بـ”رقبة الموبايل” (Text Neck) يرفع الخطر بنسبة 82%.

كما أكد الذكاء الاصطناعي في الحوار مع أحمد صبحي أن الجلوس فترات طويلة يمثل خطرا صحيا حقيقيا، لا يقل خطورة عن السمنة أو التدخين، فهو يزيد من أخطار الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان، والشيخوخة المبكرة، والمشاكل النفسية.

وأشارت دراسة نُشرت في مجلة (Archives of Internal Medicine) إلى أن الجلوس أكثر من 11 ساعة يوميا يرفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% مقارنة بمن يجلسون أقل من 4 ساعات، مع تحذير من أن ممارسة الرياضة وحدها لا تقي تماما من أخطار الجلوس الطويل.

وضعيات الجلوس الخاطئة

في الحوار، ذكر الذكاء الاصطناعي 4 وضعيات جلوس شائعة وخطيرة هي:

رقبة الموبايل (Text Neck): انحناء الرأس للأسفل لفترات طويلة يضغط على الرقبة بأوزان تصل إلى 27 كيلوغراما.

الظهر المنحني (Slump Posture): انحناء الكتفين والظهر يزيد الضغط على الفقرات.

وضعية حرف L (L-Posture): مد الرجلين إلى الأمام يغير الانحناء الطبيعي للعمود الفقري.

الكتفان المقوسان (Rounded Shoulders): تقدم الكتفين إلى الأمام بسبب ضعف عضلات الظهر.

وفي هذا الصدد، أوصى الذكاء الاصطناعي بأن تكون وضعية الجلوس الصحية هي استقامة العمود الفقري مع تجنب الجلوس فترات طويلة.

آثار آلام الظهر والرقبة

تطرق الحوارمع الذكاء الاصطناعي إلى أن آلام الرقبة والعمود الفقري ليست مجرد ألم عابر، بل تتطلب علاجا قد يشمل جلسات علاج طبيعي، وراحة طويلة، وأحيانا جراحات، مما يؤدي إلى غيابات عن العمل وتكاليف باهظة.

ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تصل تكلفة علاج آلام الظهر إلى 50 مليار دولار سنويا.

وفي ألمانيا، يخسر الموظف حوالي 1300 يورو سنويا (1530 دولارا) بسبب هذه المشاكل، ويغيب ثلث الموظفين في عمر الأربعين عن العمل نتيجة آلام الظهر، غيابا طويلا أحيانا.

قصة نجاح وحلول عملية

في برنامج “مع الحكيم”، استعرض الذكاء الاصطناعي قصة صحفية نشرتها الغارديان لامرأة تدعى راشيل، تعافت من ألم مزمن في الظهر والرقبة بعد أن استبدلت مكتبها بمكتب يمكن التبديل فيه بين الجلوس والوقوف، حيث بدأت تتحسن تدريجيا حتى اختفى الألم تماما.

كما أكد أهمية التحرك كل نصف ساعة على الأقل، ورفع الشاشة إلى مستوى العين، والحفاظ على استقامة الظهر.

مسؤولية أرباب العمل

أكد الحوار مع الذكاء الاصطناعي أن على أرباب العمل ومديري الشركات توفير مكاتب صحية عصرية لموظفيهم، لأن صحة الموظف هي استثمار في جودة العمل وتقليل التكاليف الصحية.

رسالة أخيرة

لا تدع كرسيك اليومي يتحول إلى عدو لصحتك. حافظ على وضعية جلوس صحيحة، تحرك بانتظام، ولا تهمل نصائح الأطباء.

قبل أن يتحول الكرسي إلى تهديد لصحتك وحياتك، ابدأ الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة.