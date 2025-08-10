المورينغا بين الفوائد الحقيقية والمبالغات.. ماذا تقول الدراسات؟

خلصت دراسة حديثة نُشرت على موقع “ساينس دايركت” إلى نتائج واعدة عن فوائد مسحوق أوراق المورينغا في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، خاصة النساء.

الدراسة التي شملت عددًا كبيرًا من المشاركين أظهرت أن للمورينغا تأثيرًا إيجابيًّا في تحسين حساسية الأنسولين، إلى جانب قدرتها على تقليل الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز الصحة الأيضية ويقلل من أخطار المضاعفات المرتبطة بالسكري.

في الوقت ذاته، تحولت المورينغا إلى “ترند عالمي” على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، حيث تناقل المستخدمون تجاربهم مع شاي المورينغا وبودرتها، مؤكدين تحسينات في المناعة، الهضم، والطاقة، إضافة إلى فوائد جمالية مثل صحة البشرة.

لكن ما بين هذه الفوائد الحقيقية، تنتشر أيضًا مبالغات غير دقيقة عن قدرة المورينغا على علاج السرطان أو التسبب في خسارة وزن سريعة أو معالجة جميع المشكلات الهرمونية، وهو ما يحذر منه المختصون.

فوائد المورينغا الصحية

وفي لقاء في برنامج “مع الحكيم”، أكدت اختصاصية التغذية ربى الشايب أن المورينغا تحتوي على مركبات نباتية نشطة تعمل مضادات أكسدة ومضادات التهاب، تساعد في دعم الجهاز المناعي وتنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

لكنها أشارت إلى أن المورينغا ليست بديلًا عن العلاج الطبي التقليدي، وينبغي استخدامها باعتدال وتحت إشراف طبي، خصوصًا للحامل ومن يتناولون أدوية الضغط والسكري، لتجنب التفاعلات الدوائية أو الآثار الجانبية.

من الفوائد المثبتة للمورينغا:

تقليل الالتهاب في الجسم.

دعم وتقوية الجهاز المناعي بفضل محتواها من فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C، الحديد، والكالسيوم.

تحسين مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

تزويد الجسم بمغذيات مهمة لتحسين الصحة العامة.

المبالغات الشائعة عن المورينغا

رغم الفوائد، تنتشر ادعاءات غير مثبتة، تشمل:

علاج السرطان.

خسارة وزن سريعة.

معالجة جميع المشكلات الهرمونية.

وأشارت ربى الشايب إلى أن هذه الادعاءات غير مدعومة بأدلة علمية، وينبغي الحذر منها وعدم الاعتماد عليها.

الاستخدامات المتنوعة للمورينغا

تُستخدم المورينغا بأشكال مختلفة، منها:

أوراق طازجة أو مجففة تُحضَّر كشاي.

بودرة تضاف إلى العصائر والسلطات.

أجزاء أخرى مثل البذور والجذور في بعض العلاجات التقليدية.

ونصحت ربى الشايب بضرورة دمج المورينغا ضمن نظام غذائي متوازن، وعدم الاعتماد عليها علاجا وحيدا.

تحذيرات مهمة

هناك تحذيرات يجب الالتزام بها عند استخدام المورينغا:

تجنب استخدامها للحامل في بعض أشكالها مثل البذور والقشور بسبب خطر زيادة تقلصات الرحم.

ضرورة استشارة الطبيب عند استخدام أدوية الضغط والسكري بسبب احتمالية التفاعلات الدوائية.

الحذر من الجرعات العالية التي قد تسبب اضطرابات هضمية أو إرهاقًا كبديًّا في حالات نادرة.

خلاصة

المورينغا عشبة طبيعية تحمل فوائد صحية مهمة، خاصة لمرضى السكري والكوليسترول، لكنها ليست علاجًا سحريًّا لكل الأمراض. الاستخدام المعتدل والواعي، مع استشارة الطبيب والمتخصصين، هو الطريق الأمثل للاستفادة منها بأمان.