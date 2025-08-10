شاهد: لقاح واعد يحقق نجاحات واسعة ضد السرطان في جرعة واحدة

في خطوة توصف بأنها “قفزة نوعية” في أبحاث السرطان، أعلن باحثون من جامعة فلوريدا عن تطوير لقاح تجريبي بتقنية الـmRNA، أظهر قدرة ملحوظة على تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة طيف واسع من الأورام الخبيثة، وذلك بعد جرعة واحدة فقط ودون الحاجة إلى علاج إضافي.

تصميم موحد لمواجهة أنواع متعددة من السرطان

على عكس كثير من لقاحات السرطان التي تُصمَّم حسب نوع الورم أو التركيب الجيني للمريض، صُمم هذا اللقاح ليكون نموذجا موحدا يمكن استخدامه ضد أنواع مختلفة من السرطانات. وقد استهدف في التجارب:

أورام الدماغ العدوانية مثل الجلوبلاستوما.

سرطانات الرئة.

الميلانوما (سرطان الجلد).

إعادة تشغيل “نظام الإنذار المبكر” للجسم

السر وراء فعالية اللقاح يكمن في قدرته على إعادة تفعيل الإنترفيرون، وهو بروتين يطلقه الجسم عند مواجهة الفيروسات أو الأورام لتحفيز الخلايا المناعية.

كثير من الأورام تقوم بإيقاف هذا النظام للتهرب من الاستجابة المناعية، لكن اللقاح الجديد أعاد تشغيله، مما حوَّل الأورام “الباردة” -التي لا تستجيب للمناعة- إلى أورام “ساخنة” يمكن مهاجمتها بكفاءة.

نتائج التجارب قبل السريرية

في الحيوانات المخبرية: الأورام تقلصت أو اختفت تماما في بعض النماذج.

مناعة طويلة الأمد: بعض الحيوانات طورت مقاومة منعت عودة الورم حتى بعد إعادة زرعه لاحقا.

في الكلاب الأليفة: عند اختبار اللقاح على 3 كلاب مصابة فعليا بأورام دماغية طبيعية، لم تُسجَّل آثار جانبية خطرة.

أمل في تجارب بشرية قريبة

هذه النتائج المبكرة فتحت الطريق أمام الباحثين لبدء تجارب سريرية على البشر، بهدف التأكد من سلامة اللقاح وفاعليته على نطاق أوسع. ويأمل العلماء أن يؤدي هذا الابتكار إلى تغيير جذري في طريقة علاج السرطان، خاصة إذا أثبت نجاحه ضد مجموعة متنوعة من الأورام الصلبة.