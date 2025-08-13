متى يتحول مكيف الهواء إلى مصدر للأمراض؟

يلجأ كثيرون إلى مكيفات الهواء لتخفيف وطأة الحر الشديد وجعل الأجواء الداخلية أكثر ملاءمة للعمل والحياة اليومية. إلا أن بعض الدراسات كشفت أن الإهمال في صيانة أجهزة التكييف قد يحولها من مصدر للراحة إلى مصدر للأمراض والعدوى، خاصة في أماكن العمل والمستشفيات.

متلازمة المباني المريضة

يواجه العاملون في المكاتب المزودة بأنظمة تكييف أعراضاً صحية متعددة تعرف باسم “متلازمة المباني المريضة”، تشمل الصداع والسعال والإرهاق ومشكلات في التركيز.

وقد أظهرت دراسة أجريت في الهند عام 2023 أن الموظفين الذين يعملون في بيئة مكيفة كانوا أكثر عرضة لهذه الأعراض، إضافة إلى تدهور وظائف الجهاز التنفسي وزيادة معدلات الغياب عن العمل.

بكتيريا وفطريات خطيرة داخل أنظمة التكييف

تشير الأبحاث إلى أن الفلاتر المتسخة والرطوبة داخل وحدات التكييف تشكل بيئة خصبة لنمو البكتيريا، مثل بكتيريا “ليجيونيلا” التي تسبب حالات التهاب رئوي خطيرة قد تتطلب دخول المستشفى للعلاج.

كما رُصد وجود فطريات ضارة كـ”أسبرجلس” و”كلادوسبوريوم” في أنظمة تكييف المستشفيات، مما يشكل خطراً كبيراً على المرضى ضعيفي المناعة والمواليد الخدج.

التلوث الكيميائي في الهواء الداخلي

لا تقتصر مخاطر التكييف المهمل على العدوى الميكروبية فقط، بل قد تسهم الأجهزة غير النظيفة في انتشار مواد كيميائية سامة مثل البنزين والفورمالديهايد وتولوين، والتي تسبب تهيج الجهاز التنفسي وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مزمنة إذا لم يتم التنظيف والصيانة بشكل منتظم.

العدوى الفيروسية وانتقالها عبر التكييف

رصدت دراسات حالات انتقال عدوى فيروسية عبر الهواء الملوث الخارج من وحدات التكييف، مثل انتشار نوروفيروس بين أطفال رياض أطفال في الصين، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بنظافة وصيانة أنظمة التكييف للحد من انتشار الأمراض المعدية.

الصيانة الدورية: الحل الوقائي الأول

يشدد الخبراء على أهمية صيانة أنظمة التكييف بشكل دوري، وتنظيف الفلاتر وتبديلها لتقليل فرص نمو الميكروبات والحد من انتشار المواد الضارة.

وأظهرت أبحاث حديثة أن المكيفات النظيفة تسهم أيضا في تقليل انتشار بعض الفيروسات، مثل فيروس كوفيد-19، وتحافظ على جودة الهواء الداخلي وصحة الجهاز التنفسي.