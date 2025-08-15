هل تقي أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الحوادث والجريمة والانتحار؟

يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) اضطرابا عصبيا شائعا يصيب حوالي 7% من الأطفال و2.5% من البالغين، ويسبب صعوبة في التركيز والاستمرار في المهام إضافة إلى فرط النشاط والاندفاع.

وتظهر هذه الأعراض في مشكلات بالسلوك، وضعف الأداء في المدرسة والعمل، وصعوبات في العلاقات الأسرية والاجتماعية.

مضاعفات أكثر شيوعا مع ADHD

يرتبط اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بمعدلات أعلى للإصابة بالقلق والاضطرابات النفسية، ومستويات أعلى من السلوكيات الخطرة مثل الحوادث، الإدمان، وحتى السلوك الانتحاري.

كما تظهر دراسات ارتفاع نسب المشاكل طويلة الأمد لدى الأشخاص المصابين، وهو ما يجعل علاج ADHD محورا هاما لصحة المجتمع.

علاج ADHD: منشطات فعالة وتزايد في الوصفات الطبية

العلاج الدوائي باستخدام منشطات مثل ميثيلفينيديت ودكسامفيتامين هو الخيار الأكثر شيوعا لعلاج أعراض ADHD، إذ يستجيب معظم المرضى لنوع واحد على الأقل من هذه الأدوية.

لكن تزايد وصف هذه الأدوية في السنوات الأخيرة أثار تساؤلات حول فعاليتها وسلامتها على المدى الطويل، خاصة مع اعتمادها المتزايد في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

دراسة حديثة: انخفاض واضح في المخاطر السلوكية والاجتماعية

ونشرت مجلة BMJ دراسة واسعة شملت أكثر من 148 ألف شخص شخصوا حديثا باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بين 2007 و2018. تابع الباحثون هؤلاء المرضى بعد بدء العلاج الدوائي، مقارنة بمن لم يبدأوا العلاج خلال 3 أشهر من التشخيص. وجدت الدراسة أن الأدوية قللت:

السلوك الانتحاري بنسبة 17%، تعاطي المواد المخدرة بنسبة 15%، حوادث النقل بنسبة 12%، وارتكاب الجرائم بنسبة 13%.

كما أكدت الدراسة أن تأثير الأدوية أكبر لدى المرضى الذين لديهم تاريخ سابق من هذه الأعراض، وأن منشطات مثل ميثيلفينيديت كانت الأكثر وصفا، بنسبة 88.4% من مجموع الوصفات.

وأشارت دراسة أخرى – باستخدام نفس قاعدة البيانات السويدية – إلى أن فعالية الأدوية تقل تدريجيا مع زيادة عدد الأشخاص الذين يتناولون العلاج، ما قد يدل على أن البعض يحصل على الدواء بدون ضرورة حقيقية.

كما لم تستطع الدراسات تحديد جرعات الدواء أو درجة التزام المرضى باستخدامه، ولم توجد وسيلة لقياس شدة الأعراض بشكل دقيق.

أهمية الدعم النفسي والعلاجات السلوكية

يشدد الخبراء على أن الدواء ليس الحل الوحيد، فالعلاج النفسي مثل تقنيات تنظيم الانفعالات وتطوير المهارات يعتبر مكملا ضروريا لعلاج الحالات، خاصة في المناطق التي يصعب فيها الحصول على الدعم النفسي.

وينصح الأطباء بأن يحصل كل شخص على تقييم شامل ودقيق لتحديد العلاج الأنسب له، مع ضرورة تعاون الجهات الصحية لضمان توفر كافة أنواع الدعم.