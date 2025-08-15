كيف تؤثر الفصول على النوم والمزاج؟ دراسة جديدة تكشف أسرار الساعة البيولوجية

يعد تغير الفصول أحد العوامل الطبيعية المؤثرة بقوة على النوم، المزاج، ونمط الحياة اليومية عند معظم البشر. ويلاحظ الكثير منا أنه يصبح أكثر نشاطا في الصيف ويميل للكسل أو العزلة خلال الشتاء.

هذا التغير يعود إلى كون الإنسان كائنا موسميا، صمم ليكيف سلوكه مع إشارات البيئة مثل الضوء ودرجة الحرارة، وهو ما تؤكده أحدث الدراسات العلمية.

الفصول والجينات تتحكمان في نشاطنا ونومنا

كشفت دراسة أمريكية حديثة شارك فيها حوالي 3000 طبيب مقيم وتمت متابعتهم باستخدام أجهزة تتبع صحية لمدة عام كامل، أن متوسط خطواتهم اليومية وفترة يقظتهم كانا أعلى بوضوح في الصيف مقارنة بالشتاء.

ورصدت الدراسة اختلافات واضحة بين الأفراد في درجة التأثر بالفصول، ووجدت علاقة قوية بين هذه الاختلافات وتنوع في جين محدد يعرف باسم SLC20A2، والذي يتحكم في حركة الأيونات داخل الدماغ ويؤثر على الإشارات العصبية وساعة الجسم البيولوجية.

لماذا يتأثر البعض أكثر من غيرهم بتغير المواسم؟

يعد جين SLC20A2 محور اكتشاف مهم في الدراسة؛ إذ إن بعض التغيرات الوراثية الصغيرة فيه تؤثر على مدى حساسية الشخص لتبدل المواسم.

الأشخاص الذين لديهم فرق واضح في النشاط بين الصيف والشتاء يكونون أكثر عرضة للاضطراب في نمط نومهم عند العمل الليلي في الشتاء، وقد تتباين استجابتهم أيضا عند السفر وتغير المناطق الزمنية (الـJet lag). في المقابل، هناك من لا يتأثرون كثيرا أو يسلكون نمطا معاكسا لباقي المجموعة.

الساعة البيولوجية ودورها في التكيف مع الفصول

تعد الساعة البيولوجية (الإيقاع اليومي) جزءا أساسيا في تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ وضبط الهرمونات الحيوية في الجسم، وهي تعمل من خلال استقبال إشارات الضوء عبر العينين وإرسالها إلى مجموعة من الخلايا في الدماغ تعرف بالنواة فوق التصالبية (SCN).

يتغير تزامن هذه الخلايا بين الشتاء والصيف، فيعمل الجسم بنشاط أكبر في الأيام الطويلة ويقل نشاطه في الأيام القصيرة.

كيف يؤثر الضوء والعمل الليلي على صحتنا؟

تلعب كمية الضوء الطبيعي التي نتعرض لها يوميا دورا محوريا في مزامنة ساعاتنا البيولوجية مع البيئة، خصوصا في الدول ذات الفصول الأربع.

تشير الدراسات إلى أن العمل الليلي يؤدي لاضطرابات في الإيقاع اليومي، وزيادة معدل الوزن، وضعف جودة النوم، وأن الأشخاص الأكثر تأثرا بالفصول يكونون أكثر عرضة لهذه المشكلات إذا عملوا ليلا في الشتاء. كما أن التعرض للضوء الصناعي قد لا يعوض بالكامل نقص ضوء النهار، ما يؤثر سلبا على النوم والمزاج.

تطبيقات عملية: نحو نمط حياة أكثر توازنا

تشير نتائج هذه الأبحاث إلى أهمية إدراك كل شخص لاختلاف استجابته للمواسم والضوء اليومي. ربما يسهل ذلك على العاملين بنظام الورديات أو المسافرين لمسافات بعيدة التكيف مع التغيرات عبر تعديل توقيت النوم والتعرض للضوء.

كما تفتح هذه النتائج الباب أمام حلول صحية شخصية مثل ضبط جداول العمل والإضاءة المنزلية حسب الاحتياجات الوراثية والفصلية لكل شخص.