منتجات دائمة الاستخدام قد تعوق فقدان الوزن حتى مع التدخل الجراحي

في دراسة حديثة نشرتها مجلة “أوبسيتي” (Obesity) العلمية وأثارت موجة اهتمام في الأوساط الطبية، اكتشف باحثون أن التعرض لمركبات “المواد الكيميائية الأبدية” المعروفة علميا باسم (PFAS) قد يرتبط بصعوبة فقدان الوزن بشكل فعال لدى المراهقين الذين يخضعون لجراحات السمنة.

وأوضحت التحليلات أن المراهقين الذين كانوا يحملون مستويات أعلى من تلك المركبات في دمائهم، أظهروا استجابة أقل لانخفاض الوزن بعد إجراء جراحات علاج البدانة، مقارنة بأقرانهم أصحاب المستويات المنخفضة.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 دراسة: هذا ما يحدث للجسم بعد أسابيع فقط من إيقاف أدوية السمنة end of list

وتُعَد الـ(PFAS) من الكيماويات الصناعية المنتشرة في العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل أواني الطهي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء، وتلقب بـ”المواد الكيميائية الأبدية” نظرًا لصعوبة تحللها وبقائها في الجسم والبيئة لعقود طويلة.

وأشار فريق الدراسة إلى أن (PFAS) قد تؤثر في عمليات الأيض ومستوى الهرمونات، مما يجعل من فقدان الوزن أمرًا بالغ الصعوبة حتى عند اتباع التدخل الجراحي.

تحديات جديدة لمواجهة السمنة

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على تحديات جديدة لمواجهة السمنة، خاصة في ظل تزايد تعرُّض الأطفال والمراهقين لهذه المركبات عبر الغذاء والبيئة المحيطة.

ونشرت وكالة “يو بي آي” وصحيفة “ذا هيل” تفاصيل عن المخاوف الصحية المتزايدة، حيث دعت جهات طبية إلى مزيد من الرقابة على المنتجات الاستهلاكية وتوعية الأسَر، بعدما أصبح من الواضح أن أثر هذه الكيمياويات لا يقتصر على أمراض القلب والسرطان فحسب، بل يتجاوزها ليعرقل حتى أحدث التدخلات الطبية لعلاج السمنة.

وأدّت هذه الدراسة إلى جدل في الأوساط العلمية بشأن الحاجة إلى تشريعات أقوى وتشجيع مزيد من الأبحاث لفهم مدى خطورة (PFAS) وأفضل السبل لتقليل آثارها على الصحة العامة ومستقبل الأجيال الجديدة.

أين توجد مركبات PFAS في حياتنا اليومية؟