منتجات دائمة الاستخدام قد تعوق فقدان الوزن حتى مع التدخل الجراحي
في دراسة حديثة نشرتها مجلة “أوبسيتي” (Obesity) العلمية وأثارت موجة اهتمام في الأوساط الطبية، اكتشف باحثون أن التعرض لمركبات “المواد الكيميائية الأبدية” المعروفة علميا باسم (PFAS) قد يرتبط بصعوبة فقدان الوزن بشكل فعال لدى المراهقين الذين يخضعون لجراحات السمنة.
وأوضحت التحليلات أن المراهقين الذين كانوا يحملون مستويات أعلى من تلك المركبات في دمائهم، أظهروا استجابة أقل لانخفاض الوزن بعد إجراء جراحات علاج البدانة، مقارنة بأقرانهم أصحاب المستويات المنخفضة.
وتُعَد الـ(PFAS) من الكيماويات الصناعية المنتشرة في العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل أواني الطهي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء، وتلقب بـ”المواد الكيميائية الأبدية” نظرًا لصعوبة تحللها وبقائها في الجسم والبيئة لعقود طويلة.
وأشار فريق الدراسة إلى أن (PFAS) قد تؤثر في عمليات الأيض ومستوى الهرمونات، مما يجعل من فقدان الوزن أمرًا بالغ الصعوبة حتى عند اتباع التدخل الجراحي.
تحديات جديدة لمواجهة السمنة
ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على تحديات جديدة لمواجهة السمنة، خاصة في ظل تزايد تعرُّض الأطفال والمراهقين لهذه المركبات عبر الغذاء والبيئة المحيطة.
ونشرت وكالة “يو بي آي” وصحيفة “ذا هيل” تفاصيل عن المخاوف الصحية المتزايدة، حيث دعت جهات طبية إلى مزيد من الرقابة على المنتجات الاستهلاكية وتوعية الأسَر، بعدما أصبح من الواضح أن أثر هذه الكيمياويات لا يقتصر على أمراض القلب والسرطان فحسب، بل يتجاوزها ليعرقل حتى أحدث التدخلات الطبية لعلاج السمنة.
وأدّت هذه الدراسة إلى جدل في الأوساط العلمية بشأن الحاجة إلى تشريعات أقوى وتشجيع مزيد من الأبحاث لفهم مدى خطورة (PFAS) وأفضل السبل لتقليل آثارها على الصحة العامة ومستقبل الأجيال الجديدة.
أين توجد مركبات PFAS في حياتنا اليومية؟
- أواني الطهي غير اللاصقة (Teflon): إذ تضاف هذه المواد لطلاء الأواني حتى لا يلتصق الطعام، وتتحمل درجات حرارة مرتفعة.
- مستحضرات التجميل والعناية الشخصية: توجد في بعض أنواع كريمات الأساس المقاومة للماء، الماسكارا، أحمر الشفاه، الواقيات الشمسية، ومزيلات العرق بسبب قدرتها على منح المنتج قوامًا ناعمًا أو مقاومة للرطوبة.
- الملابس والمفروشات المقاومة للماء أو البقع: معظم الملابس الرياضية، سترات المطر، وخيام التخييم وحقائب الظهر تحتوي على تلك المواد لجعلها مقاومة للماء والاتساخ، وكذلك السجاد والمفروشات والأثاث المقاوم للبقع
- أغلفة المواد الغذائية: الأكياس الورقية للوجبات السريعة، صناديق البيتزا، عبوات الفشار المُعد للميكروويف، وبعض أكواب القهوة الورقية، حيث تمنع هذه المواد مرور الدهون والزيوت.
- طلاء الورق والكرتون المقاوم للماء: مثل عبوات الطعام الجاهز وبعض أنواع الكرتون للحماية من البلل والزيوت.
- مواد التعبئة والتغليف الصناعية: تشمل العبوات المستخدمة في الصناعات مثل الإلكترونيات والكهربائيات والآلات لأنها تمنع الرطوبة وتقاوم الزيوت.
- رغوة إطفاء الحرائق: تحتوي بعض أنواع رغوة إطفاء الحرائق، خصوصًا المستخدمة في المطارات والمنشآت الصناعية، على تلك المواد بسبب قدرتها الفائقة على قمع الحرائق التي تشعلها السوائل القابلة للاشتعال.
- بعض الأدوات الطبية والمعدات: تُستخدم في تصنيع قفازات جراحية خاصة وفي بعض المعدات الطبية المقاومة للزيوت والماء.