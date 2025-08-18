الموافقة على قطرة عين جديدة تعد ثورة في علاج قصر النظر لكبار السن

حصلت شركة (لينز ثيرابيوتكس- LENZ Therapeutics) على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على قطرة العين VIZZ، التي تحتوي على مادة أسيكليدين 1.44%، لتصبح أول قطرة معتمدة لعلاج قصر النظر الشيخوخي لدى البالغين.

وتمثل هذه الموافقة خطوة ثورية لملايين الأشخاص الذين يعانون صعوبة في الرؤية القريبة ويعتمدون على النظارات أو العدسات اللاصقة بعد سن الأربعين (LENZ Press Release, New Atlas).

كيف تعمل قطرة VIZZ؟

قطرة VIZZ تقدم آلية مبتكرة لعلاج الرؤية القريبة، إذ تقلص حجم بؤبؤ العين وتزيد عمق المجال البصري، ما يسمح برؤية الأشياء القريبة بوضوح دون التأثير على الرؤية البعيدة. هذا يجعلها حلاً مختلفًا عن النظارات أو العدسات التقليدية.

وأظهرت الدراسات السريرية، بما في ذلك 3 تجارب Phase 3 (CLARITY 1 و2 و3)، تحسن الرؤية القريبة خلال 30 دقيقة مع استمرار التأثير حتى 10 ساعات يوميًا، وكانت النتائج متكررة وموثوقة.

الفئات المستفيدة

تستهدف القطرة البالغين فوق الأربعين، خاصة من يجدون صعوبة في القراءة أو استخدام الهواتف والأجهزة الدقيقة، ويبحثون عن بديل آمن وسهل الاستخدام بعيدًا عن الجراحة.

في كثير من الحالات، قد تغني VIZZ عن النظارات والعدسات والعمليات، بينما في حالات أخرى تكون مكملة للعلاج، مما يمنح الأطباء خيارًا مرنًا لمساعدة مرضاهم على استعادة الرؤية القريبة بشكل طبيعي.

السلامة وتوافر القطرة

وأثبتت التجارب أن القطرة آمنة بشكل عام، مع أعراض جانبية بسيطة ومؤقتة تشمل تهيج موقع التطبيق (20%)، ضعف الرؤية المؤقت (16%)، وصداع (13%)، معظمها خفيفة وتزول تلقائيًا.

ومن المتوقع أن تتوفر عينات VIZZ في الولايات المتحدة ابتداءً من أكتوبر/تشرين 2025، مع إطلاق المنتج التجاري على نطاق واسع بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.

مستقبل البصر بعد الأربعين

يُعد ظهور VIZZ تحولًا مهمًا في علاج قصر النظر الشيخوخي، ويفتح الباب أمام ملايين الأشخاص للاستغناء عن النظارات أو العدسات أو تقليل الاعتماد عليها بشكل كبير.

مع هذه القطرة، يبدو أن المستقبل البصري لمن تجاوزوا الأربعين سيكون أكثر وضوحًا وسهولة، واستعادة جزء من حريتهم اليومية في الرؤية القريبة لم يعد حلمًا بعيدًا.