نتائج مذهلة.. بديل طبيعي للسيليكون والفيلر في عمليات التجميل (فيديو)

في مقابلة حصرية لبرنامج “مع الحكيم” على الجزيرة مباشر كشف الدكتور الزائر في مستشفى الفنون الجراحية بقطر البروفيسور أريس ستيروديمس الرائد العالمي في الطب التجميلي التجديدي، وأحد رواد تقنية حقن دهون الجسم بالخلايا الجذعية، أحدث ابتكاراته في عالم التجميل الطبي، وهي تقنية Stromal Enriched Lipograft” (SEL)”، التي تعتبر حلا طبيعيا وآمنا بديلًا عن السيليكون والحشوات الاصطناعية والفيلر.

تقنية “SEL”: الثقة بالنفس عبر أنسجة الجسم الطبيعية

يوضح الدكتور أريس كيف تعمل هذه التقنية المبتكرة قائلا “نعتمد على أخذ الدهون الذاتية للمريض، وعزل الخلايا الجذعية منها، ثم إعادة حقنها في الوجه، والثدي، والجسم والأرداف. بهذه الطريقة، نعيد تشكيل المناطق المرغوب في تجميلها بطريقة طبيعية تماما، دون أي مواد غريبة”.

وأضاف أن التقنية لا تقتصر على التجميل فحسب، بل تمتد إلى إعادة بناء الثدي بعد الاستئصال بسبب السرطان “يمكننا إعادة بناء الثدي بالكامل باستخدام خلايا المريض نفسه، لتبدو النتيجة طبيعية تماما وكأنه الثدي الأصلي قبل الجراحة”.

ويؤكد الدكتور أريس أهمية هذه التقنية قائلا “ما نقدمه اليوم في قطر هو أحدث ما توصل إليه عالم التجميل وإعادة البناء، باستخدام أنسجة الجسم الطبيعي للمريض، مع نتائج مذهلة وطبيعية بالكامل. هذه التقنية ستحدث فارقا كبيرا في المنطقة العربية، خصوصا لأولئك الذين يبحثون عن حلول طبيعية وآمنة”.

مزايا “SEL”

وللتقنية الجديدة عدة مزايا منها أنها:

لا سيليكون، لا حشوات صناعية، ولا فيلر. تقليل آثار الشيخوخة: تنشيط خلايا البشرة لإنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يعيد نضارة الوجه ويقلل آثار الشيخوخة.

تشمل الوجه، الثدي، الأرداف، والبطن. تقنية مبتكرة عالميا: تم تطوير جهاز خاص لعزل الخلايا الجذعية مع الدهون، لتحقيق نتائج غير جراحية وطبيعية كليًّا.

وتعد تقنية “Stromal Enriched Lipograft” اليوم خيارا ثوريا في عالم الجراحة التجميلية، حيث تدمج بين الابتكار الطبي والأمان الطبيعي، لتصبح قطر مركزا لإطلاق هذا الابتكار الرائد إلى منطقة الخليج والعالم بأكمله.