هل الإندومي يضر الصحة؟ حقائق عن أضرار النودلز الفورية وفوائدها

تُعَد النودلز الفورية أو الإندومي خيارا مفضلا لكثير من الطلبة والموظفين والأسر، فهي رخيصة وسريعة التحضير، ويمكن تخزينها بسهولة لمدة طويلة.

ماذا تحتوي عبوة الإندومي العادية؟

تتكون معظم عبوات النودلز الفورية من مكرونة مصنوعة من دقيق القمح الأبيض، مع كيس توابل غالبا ما يكون غنيا بالصوديوم (الملح). وتحتوي العبوة التقليدية على نحو 600 إلى 1500 ملغم من الصوديوم، أي ما يقترب أو يتجاوز أحيانا الكمية الموصى بها يوميا حسب منظمة الصحة العالمية (2000 ملغم).

ينبه الخبراء إلى أن الإفراط في تناول الصوديوم يجهد القلب والكلى مع مرور الوقت. كما أن الإندومي مصنوع عادة من الحبوب المكررة وليس الحبوب الكاملة، مما يجعله منخفض الألياف، إضافة إلى قلة محتواه من البروتين والفيتامينات والمعادن.

الأخطار الصحية للإندومي عند تناوله يوميا

استهلاك الإندومي أحيانا لا يشكل خطرا صحيا كبيرا، لكن الاعتماد عليه يوميا أو بشكل متكرر قد يرتبط بمشكلات طويلة الأمد.

وأظهرت دراسة شملت بالغين في كوريا الجنوبية أن تناول النودلز الفورية أكثر من مرتين أسبوعيا ارتبط بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وهي مجموعة من المشكلات الصحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون الثلاثية.

وتشير دراسات أخرى إلى أن ارتفاع استهلاك الملح يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

كما أن نقص الألياف في النظام الغذائي مرتبط بسوء صحة الجهاز الهضمي وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والنوع الثاني من السكري، وفقا لموقع “ذا كونفرزيشن“.

كيف تجعل وجبة الإندومي أكثر توازنا وصحة؟

إذا كنت تعتمد على الإندومي بشكل متكرر، يمكنك تحسين قيمته الغذائية عبر بعض الخطوات البسيطة:

إضافة الخضروات: مثل البازلاء المجمدة أو السبانخ أو البروكلي أو الجزر لزيادة الألياف والفيتامينات.

مثل البازلاء المجمدة أو السبانخ أو البروكلي أو الجزر لزيادة الألياف والفيتامينات. إدخال مصدر بروتين: أضف بيضا مسلوقا أو مقليا، مكعبات التوفو، صدور الدجاج المسلوقة، أو الفاصوليا المعلبة.

أضف بيضا مسلوقا أو مقليا، مكعبات التوفو، صدور الدجاج المسلوقة، أو الفاصوليا المعلبة. تخفيف كمية التوابل: استخدم نصف كيس التوابل فقط، أو استبدل به مرقا قليل الصوديوم أو توابل طازجة مثل الزنجبيل أو الثوم أو الأعشاب.

استخدم نصف كيس التوابل فقط، أو استبدل به مرقا قليل الصوديوم أو توابل طازجة مثل الزنجبيل أو الثوم أو الأعشاب. تجربة أنواع الحبوب الكاملة: ابحث عن مكرونة مصنوعة من الحنطة السوداء أو الأرز البني أو الدخن لرفع مقدار الألياف.

هل يجب الاستغناء عن الإندومي تماما؟

ليس بالضرورة، إذ يمكن أن يكون للإندومي مكان ضمن نظام غذائي متوازن بشرط عدم الاعتماد عليه كوجبة رئيسية يومية. فكر في جسمك مثل السيارة: النودلز الفورية تعطيك طاقة سريعة، لكنها لا تكفي وحدها لتغذية المحرك لمدة طويلة.

ومع بعض الإضافات الذكية من الخضار والبروتين، بإمكانك تحويل الإندومي إلى وجبة أكثر تنوعا وفائدة دون أن تفقد الرائحة والطعم المحبب.