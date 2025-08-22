هذا ما يحدث لجسمك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لا يشربون كميات كافية من الماء يعانون من استجابة بيولوجية أقوى للإجهاد، إذ أظهروا مستويات أعلى من هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، حتى وإن لم يشعروا بالعطش مقارنة بمن يتناولون كميات أكبر من الماء.

إبقاء زجاجة ماء في متناول اليد

وينصح الباحثون، استنادًا إلى نتائج الدراسة المنشورة عبر وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية، بالحرص على إبقاء زجاجة ماء في متناول اليد خلال فترات التوتر، لتعزيز الصحة على المدى الطويل.

وأجريت الدراسة بقيادة فريق من جامعة ليفربول جون موريس (LJMU)، حيث شملت 16 مشاركًا يشربون أقل من 1.5 لتر من الماء يومياً، إلى جانب 16 آخرين يلتزمون بالكميات اليومية الموصى بها من السوائل.

توصيات

واعتمد الباحثون على توصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، التي تقضي بأن يتناول الرجال 2.5 لتر من الماء يوميا، بينما تحتاج النساء إلى لترين.

وفي المملكة المتحدة، يوصي دليل “إيتويل” الصحي للبالغين بتناول ما بين ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا، أي نحو 1.5 إلى لترين تقريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن احتياج الجسم للسوائل قد يزداد في الطقس الحار، أو مع النشاط البدني العالي، أو أثناء التعافي من المرض، أو في حالات الحمل والرضاعة.