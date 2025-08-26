أطباء يبحثون عن علاج الشلل الرعاش في هواء جبل إيفرست

كشف فريق من الباحثين في الولايات المتحدة عن نتائج علمية قد تفتح آفاقًا جديدة لعلاج مرض الشلل الرعاش (باركنسون)، أحد أكثر أمراض الجهاز العصبي انتشارا، وذلك عبر الاستفادة من بيئات طبيعية منخفضة الأكسجين مثل تلك الموجودة على ارتفاعات شاهقة عند سفوح جبل إيفرست.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها دورية Neuroscience المتخصصة، فإن وضع فئران تجارب مصابة بأعراض مشابهة لمرض باركنسون في بيئة تحتوي على نسب منخفضة من الأكسجين ساعد في حماية الخلايا العصبية بل واستعادة قدراتها الحركية.

ويخالف هذا الاكتشاف افتراضات طبية راسخة بأن وفرة الأكسجين دائما ما تكون مفيدة للجسم، إذ تشير النتائج إلى أن فائض الأكسجين قد يسرع عمليات التنكس العصبي، بينما يمكن لنقصه أن يبطئ الأعراض ويحسنها.

الدراسة التي أجراها باحثون من معهد برود للأبحاث العلمية ومستشفى ماس جنرال برغهام، كشفت أن الفئران التي تنفست هواء يحاكي ارتفاع 4800 متر – أي بنسبة أكسجين تبلغ 11% مقارنة بـ21% في الظروف الطبيعية – لم تظهر عليها مؤشرات فقد الخلايا العصبية أو ضعف الحركة، على الرغم من تراكم البروتينات السامة المرتبطة بالمرض.

في المقابل، أظهرت الفئران التي تنفست هواء طبيعيا تدهورا حادا في القدرات العصبية والحركية.

أصابع تتحرك بلا توقف… كأنها تدحرج حبّة صغيرة ✨ أو تقلب حبات مسبحة بسرعة هائلة 😲 هذا ما يُعرف بـ رعشة تقليب حبات المسبحة– Pill rolling tremor، وهو العرض الكلاسيكي لمرض باركنسون – Parkinson’s disease. 🔎 رعشة إيقاعية تظهر في حالة الراحة، حيث يدور الإبهام والسبابة وكأنهما… pic.twitter.com/X39z5TO794 — د إسماعيل البابللي (@ismailbabelli) August 21, 2025

نافذة أمل

وقال البروفيسور فامسي موثا، عضو معهد برود وأستاذ علم أحياء الأنظمة بجامعة هارفارد: “لقد كشفت لنا التجربة أن هناك نافذة أمل للخلايا العصبية التي تعطلت وظائفها ولكنها ما زالت حية، ويمكن استعادة نشاطها إذا تدخلنا في الوقت المناسب”.

فيما أكد زميله فوميتو إيشينوز، أستاذ التخدير في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن النتائج تطرح “احتمالية التوصل إلى نسق علمي جديد بالكامل لعلاج الشلل الرعاش”.

ويصيب مرض باركنسون أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، حيث يؤدي إلى تراجع تدريجي في عمل الخلايا العصبية وتراكم تكوينات بروتينية تعرف باسم “أجسام لوي”، مسببة رعشات وصعوبات متزايدة في الحركة.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه البروتينات تؤثر على وظيفة الميتوكوندريا، وهي “مصنع الطاقة” داخل الخلايا، وهو ما يربطه الباحثون بفعالية نقص الأكسجة في الحماية من التلف العصبي.

ولم يغفل الباحثون التحذير من تطبيق هذه النتائج مباشرة على البشر دون إشراف طبي، لافتين إلى أن التنفس في بيئات منخفضة الأكسجين – خصوصا أثناء النوم – قد يشكل مخاطر صحية.

ويأمل الفريق العلمي أن تسهم هذه الدراسة مستقبلًا في تطوير أدوية تحاكي تأثير نقص الأكسجين بطريقة آمنة، لتمنح المرضى فرصة استعادة جزء من قدراتهم الحركية.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل نقلة في فهم العلاقة بين الأكسجين والتنكس العصبي، وقد تدفع المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في طرق التعامل مع أمراض مثل باركنسون، عبر مقاربة علمية جديدة تعتمد على “العلاج بنقص الأكسجة” بدلا من الاكتفاء باستهداف الأعراض الظاهرة.