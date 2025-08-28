350 إصابة أسبوعيا بحمى الضنك في الخرطوم وسط تحذيرات من انتشار البعوض (فيديو)

يسجل مستشفى حاج الصافي بمدينة بحري مئات الإصابات بحمى الضنك أسبوعيا، في وقت تؤكد فيه وزارة الصحة السودانية أن عدد الحالات منذ بداية العام تجاوز 6 آلاف إصابة، وسط تردي البنية الصحية وتكدس القمامة ومياه الأمطار في العاصمة الخرطوم.

تفشي المرض

وأوضح الطبيب أحمد الطيب من المستشفى أن “حمى الضنك عدوى فيروسية يسببها بعوض الزاعجة المصرية (Aedes aegypti)، وتنتقل العدوى من شخص إلى آخر عبر هذا البعوض”.

وأضاف أن المستشفى يسجل نحو 350 إصابة في الأسبوع، أي ما بين 50 و70 حالة يوميا.

وذكر أحد السكان أن العدوى انتقلت إلى أكثر من 6 أشخاص في منزله، قائلاً “حمى الضنك أصابت أمي وأخي وأختي وأبناءهم”.

كما ناشد مواطن آخر وزارة الصحة السودانية التدخل عبر “رش المبيدات الحشرية، ومكافحة البعوض، وتنظيف شبكات الصرف الصحي”.

الحرب والقمامة متهمان

وقال مدير إدارة الملاريا ومكافحة النواقل بولاية الخرطوم، بشير آدم إسماعيل، إن هذا النوع من البعوض ظهر لأول مرة عام 2023، إذ جرى اكتشافه قبل اندلاع الحرب بحوالي شهر ونصف، وكان وقتها محصورا في منطقة محدودة فقط.

وأضاف أن “هذا البعوض انتشر الآن في كل أنحاء ولاية الخرطوم، وأصبح مشكلة رئيسية وخطيرة، لأنه يتكاثر داخل المنازل في الأواني وحاويات تخزين المياه”.

وأشار إسماعيل إلى إدراكهم حجم معاناة السكان، موضحا “المشكلة التي يعاني منها المواطنون كبيرة، وهي نتيجة طبيعية للحرب، لكننا نسعى للسيطرة على الوضع قدر الإمكان، خصوصاً مع عودة الناس من النزوح إلى منازلهم”.

وتابع أن “بعض البيوت مدمرة وتحتاج إلى إصلاح كبير، وهذا قد يشكل مصدرا إضافيا للمشاكل، فضلا عن المنازل الخالية المحيطة التي تمثل خطرا آخر”.