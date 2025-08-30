علماء يكتشفون مركبات طبيعية يمكن أن تحمي الدماغ من ألزهايمر

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة “جيرو ساينس” أن مركبين طبيعيين، أحدهما مستخلص من الشاي الأخضر والآخر شكل من فيتامين (بي 3)، قد يساعدان في عكس آثار الشيخوخة داخل خلايا الدماغ والتقليل من تراكم البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون أن هذين المركبين (إيبيغالوكاتيشين غالات) و(النيكوتيناميد) يعملان على استعادة جزيء طاقي أساسي يعرف باسم (GTP)، الذي يتراجع مع التقدم في العمر، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الخلايا العصبية على تنظيف نفسها من المكونات التالفة وتجمعات بروتين “الأميلويد”.

خطوة لعلاج ألزهايمر

وأشار الدكتور غريغوري بروير، المشرف على الدراسة، إلى أن “إعادة تنشيط أنظمة الطاقة داخل الخلايا العصبية، ساعدها على استعادة عملية التنظيف الحيوية والتخلص من البروتينات الضارة خلال 24 ساعة فقط من المعالجة”.

وأضاف أن النتائج قد تمثل خطوة نحو نهج علاجي غير دوائي لمرض الزهايمر، خاصة أن هذه المركبات متوافرة كمكملات غذائية، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فاعليتها عند الاستخدام البشري، في ظل وجود تحديات تتعلق بكيفية امتصاصها داخل الجسم.