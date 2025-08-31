حكومة غزة: انتشار واسع لسلالة جديدة من الإنفلونزا وسط حصار إسرائيلي خانق (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن انتشار واسع لسلالة جديدة من الإنفلونزا في أوساط النازحين بمراكز الإيواء والمرضى والأطفال، في ظل ظروف إنسانية وصحية متدهورة ناجمة عن الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ نحو عامين.

وأوضح البيان أن الاكتظاظ الشديد، وانعدام المياه والتهوية، وتدهور الخدمات الصحية أسهمت في تسريع انتشار العدوى، مشيرا إلى أن الإصابات تُقدَّر بالآلاف في جميع محافظات القطاع، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وأكد البيان أن المستشفيات القليلة العاملة في القطاع تواجه الموجة المرضية بقدرات محدودة للغاية، إذ تفتقر إلى الأدوية الأساسية والطواقم والمستلزمات الطبية، وتعتمد فقط على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية، دون بروتوكولات علاجية متكاملة.

نقص المناعة والغذاء والدواء

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة عبر قناتها على تليغرام إن “موجة شديدة من الإنفلونزا تضرب أطفال غزة”، وإن “الأقسام الطبية تكتظ بالمصابين”.

وفي السياق ذاته، حذر مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا من خطورة هذه الموجة، مبيّنا أنها “تأتي هذا العام في ظل الازدحام الشديد للمرضى الذين يفترشون الطرقات والممرات، إضافة إلى نقص المناعة لدى الأطفال نتيجة غياب الغذاء اللازم وغياب الأدوية الأساسية لمواجهة الفيروس”.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بالمسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي في غزة، مؤكدا أن الاحتلال يمنع دخول عشرات الأصناف من الأدوية الأساسية، في خرق واضح للمادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزمه بتوفير الرعاية الطبية للسكان تحت الاحتلال.

وطالب البيان المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتدخل العاجل لوقف حرب الإبادة ورفع الحصار وفتح المعابر لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية قبل فوات الأوان.