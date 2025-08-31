نتائج متباينة تربك الأطباء بشأن حبوب شائعة يتناولها المرضى بعد النوبات القلبية

أظهرت تجربتان علميتان كبيرتان أن حبوبا شائعة منذ عقود لا تزال مفيدة لمرضى النوبات القلبية حتى مع العلاجات الحديثة التي يمكن أن تمنع حدوث ضرر دائم لعضلة القلب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان جميع المرضى، أو بعضهم فقط، يستفيدون مما تُسمى أدوية حاصرات مستقبلات “بيتا”، التي توصف عادة بعد إصابة أي شخص بالنوبة القلبية.

تقريران متناقضان

جاء ذلك في تقريران متناقضان بشكل حاد في مؤتمر كبير لأمراض القلب في مدريد، ونُشرا في دورية “نيو إنغلاند” الطبية.

وقال الطبيب بورخا إيبانيث، من مركز كارلوس الثالث الوطني لأبحاث القلب والأوعية الدموية في مدريد، الذي قاد إحدى التجربتين “ليس من غير المألوف أن تسفر التجارب عن نتائج مختلفة”.

وأضاف “ليس شائعا إلى حد كبير أن نرى تجربتين بنتيجتين متباينتين بوضوح تُعرضان في اليوم نفسه”.

الأمر الأكثر أهمية

وقال إيبانيث إن الأمر الأكثر أهمية هو النتيجة التي اتفق عليها الفريقان، وهي أن حاصرات بيتا تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى أو قصور القلب أو خطر وفاة المرضى الذين لا يعانون قصور القلب لكنْ لديهم ضعف بسيط في وظائف القلب.

ويأتي السؤال عما إذا كانت هذه الحبوب مفيدة أم لا لأصحاب القلوب التي تعمل بصورة طبيعية، ويشكلون نحو 80% من المرضى بعد أول نوبة قلبية.

من بين الشركات المنتجة لـ”حاصرات بيتا” مايلان ونوفارتس وفايزر.

وتعمل هذه الأدوية عن طريق تثبيط هرموني إبينفرين ونورابينفرين، مما يخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويخفف العبء على القلب ويخفض احتياجاته من الأكسجين.

وشملت كلتا التجربتين الجديدتين ناجين من نوبات قلبية لا تزال قلوبهم تنقبض بشكل طبيعي، أي أن البطين الأيسر يضخ ما لا يقل عن 40% من الدم مع كل نبضة.

وتابعت كلتا التجربتين المرضى لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة تقريبا.

تجارب واختيارات عشوائية

وشملت دراسة بيتامي-دانبلوك 5574 متطوعا من النرويج والدنمارك، وأظهرت الأدوية فائدة واضحة، إذ وجد الباحثون أن المرضى الذين جرى اختيارهم عشوائيا لتلقي حاصرات بيتا قلت نسبة خطر وفاتهم أو إصابتهم بمشكلات قلبية بنسبة 15%، خاصة تكرار النوبة القلبية، مقارنة بالمرضى الذين لم يتناولوا هذه الحبوب.

لكن من بين 8438 مشاركا في تجربة ريبووت في إيطاليا وإسبانيا، لم يكن لحاصرات مستقبلات بيتا أي تأثير في حدوث الوفاة لأي سبب أو تكرار النوبة القلبية أو دخول المستشفى بسبب قصور القلب.

وأفاد الباحثون في دورية القلب الأوروبية بأنه من بين النساء المشاركات في تجربة ريبووت، كان لدى من تناولن حاصرات مستقبلات بيتا، خاصة اللاتي يتمتعن بوظائف قلب جيدة ويتلقين جرعات أعلى، نتائج عكسية أكثر من النساء اللاتي لم يتناولن الأدوية.

وفي ريبووت، لاحظ الباحثون انخفاضا بين 40 و49% لمعدل الإصابة بالنوبات القلبية الجديدة أو قصور القلب أو الوفاة مع تناول المرضى الذين يعانون ضعفا طفيفا في وظائف القلب حاصرات مستقبلات بيتا.

وقال إيبانيث إن الرسالة الموجهة إلى أطباء القلب هي أنه “يمكننا الآن أن نقول بثقة إن حاصرات مستقبلات بيتا مفيدة” للمرضى الذين يعانون ضعفا بسيطا في وظائف القلب.

وأضاف “لا يزال هناك عدم يقين منطقي بشأن فائدتها” للمرضى الذين تعمل قلوبهم بشكل طبيعي.