لماذا تؤدي قلة النوم لاشتهاء الوجبات السريعة وزيادة الوزن؟

يسهر كثيرون أمام الهاتف أو التلفزيون، ثم يستيقظون متعبين وعصبيين، وفي الصباح، يختارون فطورًا غير صحي ويتجهون للحلويات أو الوجبات السريعة خلال اليوم، إذ يدفعهم الدماغ إلى طلب أطعمة غنية بالطاقة لتعويض قلة الراحة.

كيف تؤثر قلة النوم على هرمونات الجوع والشهية؟

تخل قلة النوم بتوازن الجسم، إذ يفرز الجسم هرمون الجريلين الذي يزيد الشهية، وينتج هرمون اللبتين الذي يعطي إحساس الشبع. وعندما ينام الشخص ساعات أقل، يرتفع الجريلين وينخفض اللبتين، فيشعر بجوع أكبر حتى لو لم يكن بحاجة للطعام.

كذلك، تنخفض حساسية الدماغ لإشارات الشبع وتزداد إفرازات هرمونات التوتر، مما يدفع الشخص لتناول المزيد من الطعام، وفقا لموقع “ذا كونفرسيشن“.

لماذا يدفعك الإرهاق لاختيار الأطعمة غير الصحية؟

الدراسات توضح أن السهر يجعل مراكز القرار والمقاومة في دماغك أضعف، ويزيد نشاط مناطق المكافأة المرتبطة بالطعام. لهذا تجد نفسك تتجه للوجبات السريعة والحلويات، حتى لو لم تكن جائعاً جداً. ببساطة، الإرهاق يجعل خياراتك الغذائية أسوأ.

اضطراب النوم والمخاطر الصحية

لا تؤثر قلة النوم فقط على شهيتك، بل أيضاً على طريقة حرق الجسم للطاقة.

إذا لم تنم جيداً، تقل فعالية الأنسولين في نقل السكر من الدم إلى الخلايا، فيرتفع السكر ويتحول إلى دهون، خاصة حول البطن. مع الوقت، يزيد احتمال الإصابة بالسكري وأمراض القلب والضغط.

خطوات لاستعادة توازن الجسم

الخبر الجيد أن العودة لنوم منتظم تعيد التوازن بسرعة. ليلة أو ليلتان من النوم الجيد كافية لتحسين الهرمونات وتقليل الرغبة في الأكل الدسم، لذلك عليك أن تتذكّر أن الحل ليس في الحميات القاسية أو الإفراط في الكافيين، بل في النوم الجيد.