أخطار تفوق تهديدات النيران.. علماء يكشفون عن مرض فتّاك يهدد رجال الإطفاء

في ظل التضحيات التي يقدمها رجال الإطفاء لإنقاذ أرواح البشر وحماية الممتلكات، كشفت دراسة حديثة أن طبيعة عملهم تقترن أيضا بزيادة احتمالات إصابتهم بأنواع معينة من السرطان.

وتقول الطبيبة لورين تيراس أخصائية علم الأوبئة بالجمعية الأمريكية لأمراض السرطان “رغم أنها أنباء مؤسفة، فقد أظهرت الدراسات أن رجال الإطفاء الذين يمارسون عملهم لفترات طويلة يتعرضون لأخطار تفوق التهديدات المباشرة من النيران وألسنة اللهب”.

وعكفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (International Journal of Epidemiology) المتخصصة في علم الأوبئة على قياس معدلات الوفاة الناجمة عن السرطان على مدار 36 عاما لدى أشخاص لم يكونوا يعانون من المرض الخبيث عند بداية الدراسة عام 1982 وكان من بين المشاركين أكثر من 470000 من رجال الإطفاء.

أرقام صادمة

وتبين عند تسجيل معدلات إصابة رجال الإطفاء بالسرطان ومقارنتها بغيرهم من الرجال المشاركين في الدراسة ارتفاع معدلات الإصابة مقارنة بباقي الرجال:

سرطان الجلد: ارتفع بنسبة 72%.

سرطان الكلى: ارتفع بنسبة 39%.

سرطان القولون: ارتفع بنسبة 15%.

سرطان البروستاتا: ارتفع بنسبة 14%.

سرطان الرئة: ارتفع بنسبة 8%.

طبيعة العمل

وأشارت تيراس إلى أن الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بسرطان الجلد لدى رجال الإطفاء تعود إلى أنه قد لا تتوافر لديهم وسائل كافية لحماية الجلد أثناء مزاولة عملهم، وذكرت أن اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في تقليل احتمالات إصابتهم بالمرض.

ويقول الباحثون إن الزيادة في معدلات الإصابة بسرطان الرئة ظهرت فقط لدى رجال الإطفاء الذين يزاولون هذه المهنة مدة 30 عاما أو أكثر.

وأكدت الباحثة في تصريحات لموقع “هيلث داي” الإلكتروني المتخصص في الأبحاث العلمية، أن هذه الدراسة تدعم صحة أبحاث سابقة ربطت بين أخطار إصابة رجال الإطفاء بالسرطان وبين طبيعة عملهم.