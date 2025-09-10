أفضل النباتات المنزلية لتنقية الهواء من التلوث الخفي

تسبب ملوثات الهواء الداخلي مثل الفورمالديهايد والبنزين والأمونيا مشاكل صحية عديدة في المنازل والمكاتب، ما يجعل اختيار النباتات المنزلية المناسبة ضرورة لتحسين جودة الهواء والوقاية من “متلازمة البناء المريض”.

وكشفت دراسة سابقة مشتركة بين وكالة ناسا وجمعية مقاولي تنسيق الحدائق الأمريكية عن مجموعة من النباتات الفعالة في إزالة هذه السموم، حيث أوصت بوجود نبتة واحدة لكل 10 متر مربع من المساحة الداخلية لتحقيق أفضل نتائج.

أهم الملوثات التي تزيلها النباتات المنزلية

تشمل الملوثات التي تزيلها هذه النباتات:

الترايكلوروإيثيلين (Trichloroethylene).

الفورمالديهايد (Formaldehyde).

البنزين (Benzene).

الزيلين (Xylene).

الأمونيا (Ammonia).

ثاني أكسيد النيتروجين (NO2).

ثاني أكسيد الكبريت (SO2).

الجسيمات المحمولة جوا (SPM).

هذه المواد تنتج من الدهانات، دخان التبغ، منتجات التنظيف، الانبعاثات الصناعية، ومصادر أخرى داخلية.

أفضل 10 نباتات لتنقية الهواء الداخلي وفقا لدراسة ناسا:

1. نخيل الأريكا (Areca Palm – Dypsis lutescens)

نخيل الأريكا من مدغشقر يزيل الفورمالديهايد والزيلين والتولوين بكفاءة عالية.

يتحمل الظل والضوء الساطع، يحتاج لري قليل، ويفضل درجات حرارة بين 15 و35 مئوية. يتميز بأوراقه الجذابة وشكله الأنيق الذي يضفي جمالا على الديكور.

2. نبات السنسيفيريا (Snake Plant – Sansevieria trifasciata)

يعرف بلسان الحماة أو نبات الثعبان. يتحمل الإضاءة المنخفضة والجفاف، فعال في إزالة البنزين والفورمالديهايد والترايكلوروإيثيلين والزيلين والتولوين.

يناسب درجات الحرارة من 5 إلى 45 مئوية ويمتاز بقوته وسهولة العناية به.

3. نبات المال (Money Plant – Epipremnum aureum)

موطنه بولينيزيا الفرنسية، يزيل البنزين والفورمالديهايد والترايكلوروإيثيلين والزيلين والتولوين.

يتكيف مع الظل والضوء الاصطناعي، يحتاج لري قليل، ويتحمل حرارة من 15 إلى 45 مئوية.

4. اللبلاب الإنجليزي (English Ivy – Hedera helix)

نبات متسلق شهير في أوروبا وغرب آسيا، يمتص البنزين والفورمالديهايد والترايكلوروإيثيلين والزيلين والتولوين.

يفضل الظل والضوء الاصطناعي، ودرجات حرارة من 5 إلى 30 مئوية.

5. الزنبق السلام (Peace Lily – Spathiphyllum)

يزيل البنزين والفورمالديهايد والترايكلوروإيثيلين والأمونيا والزيلين والتولوين.

يزدهر في الضوء الخافت ويحتاج لري معتدل، ويفضل درجات حرارة من 16 إلى 32 مئوية.

6. جيبريرا ديزي (Barberton Daisy – Gerbera jamesonii)

يمتص البنزين والفورمالديهايد والترايكلوروإيثيلين بكفاءة، ويزدهر في الإضاءة القوية مع ري معتدل، ويفضل حرارة بين 15 و25 مئوية.

7. الأغلاونيما الصينية (Chinese Evergreen – Aglaonema Modestum)

يزيل البنزين والفورمالديهايد، يزدهر في الظل والضوء الاصطناعي، ويحتاج لري قليل، يتكيف مع حرارة بين 15 و30 مئوية.

8. نبتة العنكبوت (Spider Plant – Chlorophytum comosum)

فعالة في إزالة الفورمالديهايد والزيلين والتولوين، تناسب الظل والضوء الاصطناعي، وتحتاج ري معتدل، وتتحمل حرارة 15-30 مئوية.

9. الألوفيرا (Aloe Vera – Aloe barbadensis mill)

تمتص البنزين والفورمالديهايد، تحتمل الجفاف والضوء الساطع، تحتاج ري قليل وتتحمل حرارة بين 15 و45 مئوية.

10. شجرة المطاط (Rubber Plant – Ficus elastica)

فعالة في إزالة الفورمالديهايد، تتحمل الظل والضوء الاصطناعي، بحاجة لري معتدل وتتحمل حرارة 15-30 مئوية.

نصائح لاستخدام النباتات المنزلية لتنقية الهواء

ينصح بوضع نبتة واحدة لكل 10 متر مربع بجانب مصادر التلوث مثل الأجهزة الإلكترونية والمطبخ. دمج أنواع متنوعة من النباتات يزيد فعالية التنقية. اختَر أوعية مناسبة وتربة صحية، وراعِ الري المنتظم حسب نوع النبات.

اختيار النباتات المنزلية المناسبة وتنظيمها بذكاء يساهم في تقليل مستويات التلوث الداخلي، وتحسين الصحة النفسية والجسدية، وجعل المساحات الداخلية أكثر حيوية وجمالا.