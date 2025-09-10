الإسعافات الأولية في المنزل: كيف تتعامل مع الإصابات والحروق والتسمم بسهولة؟

تعد الإسعافات الأولية مهارة أساسية لكل فرد، فهي الخطوة الأولى لإنقاذ حياة المصاب أو المريض بشكل مفاجئ، سواء في المنزل أو خارجه، إذ إن التعامل السليم مع النزيف أو الحروق أو التسمم يقلل من المضاعفات ويحافظ على حياة المصاب حتى وصول الإسعاف.

ويكتسب الإسعاف المنزلي أهمية خاصة، إذ يمنح الأسرة القدرة على التصرف السريع والواثق عند الحوادث المفاجئة. كما يعزز تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية، ومعرفة خطوات إسعاف النزيف والحروق والتسمم، أمان الأسرة. ويمكن لأي شخص تعلم هذه الأساسيات ليكون مستعدا لحماية نفسه وأقاربه في اللحظات الحرجة.

خطوات الإسعاف الأولي الأساسية في المنزل

التأكد من السلامة: قبل مساعدة المصاب، تحقق من سلامتك الشخصية وسلامة المكان.

تقييم الحالة: تعرف على نوع الإصابة أو المرض ودرجة خطورتها (نزيف، فقدان وعي، ضيق نفس…).

التواصل مع الإسعاف: اتصل فورا بالطوارئ في الحالات الحرجة (نزيف شديد، توقف التنفس، فقدان الوعي).

تطبيق الإسعاف الأولي:

النزيف: اضغط بقوة على مكان النزف حتى توقفه.

الحروق: برد مكان الحرق بماء جارٍ لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

الكسور: ثبت مكان الكسر دون محاولة تحريكه حتى وصول المساعدة.

الاختناق: شجع المصاب على السعال، وإذا لم ينجح، اتبع خطوات الضربات الظهرية.

النوبات: أبعد الأجسام الحادة عن المصاب وحافظ على سلامة الرأس.

الضغط النفسي أو الصدمة: ضع المصاب مستلقيا وارفع قدميه إن أمكن.

التسمم: اعرف المادة المسببة للتسمم وأبلغ الطوارئ فورا، ولا تحاول إعطاء المصاب أي طعام أو شراب ولا تحاول جعله يتقيأ.

السكتة الدماغية: اتبع قاعدة “FAST”: تدلي الوجه، ضعف الذراعين، اضطراب الكلام، وتصرف بسرعة للاتصال بالإسعاف.

النوبة القلبية: وضع المصاب بوضع مريح وراقب علاماته الحيوية حتى وصول المسعفين.

إسعاف حالات خاصة وفق التحديثات الجديدة

الجرعات الزائدة من الأفيون: إذا اشتبهت في تناول جرعة زائدة، استخدم دواء “نالوكسون” إذا كان متوفرا واتصل بالطوارئ فورا.

جروح الصدر المفتوحة: غط الجرح بضماد معقم دون سده بالكامل للسماح بمرور الهواء.

إغماء الأطفال: ضع الطفل على جانبه في وضعية الأمان وراقب التنفس مع طلب المساعدة الطبية فورا.

أهمية تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية في المنزل

حقيبة الإسعاف المنزلي ضرورية في كل منزل. يفضل أن تحتوي على:

شاش معقم وضمادات ولصقات طبية

مطهر جروح

قفازات طبية

مقص وملقط

كريم أو جل للحروق

أدوية أساسية مثل مسكنات خفيفة وأدوية للحساسية

دليل مختصر للإسعافات الأولية

ضع الحقيبة في مكان يسهل الوصول إليه وأخبر جميع أفراد الأسرة بموقعها.

نصائح مهمة للإسعاف المنزلي