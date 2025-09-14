فطر مقاوم للأدوية.. داء البقع البيضاء ينتشر بسرعة في مستشفيات أوروبا

نشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تقريرًا يفيد بأن فطر داء البقع البيضاء المسبب للأمراض ينتشر سريعًا في المستشفيات الأوروبية.

وقال المركز في بيان صحفي ” خمس دول- إسبانيا واليونان وإيطاليا ورومانيا وألمانيا– مثلت معظم الحالات خلال العقد”.

ويعد فطر داء البقع البيضاء -الذي كان يعرف سابقًا باسم كانديدا أوريس- فطر متخمر تم اكتشافه في اليابان عام 2009، ومنذ ذلك الحين انتقل إلى عدة مناطق في العالم، خاصة المستشفيات.

ويقاوم الفطر عدة أدوية، ويمكن أن يسبب عدوى حادة للمرضي الأكثر عرضة للخطر.

وأشار المركز إلى أن قدرة الفطر على البقاء فوق الأسطح المتعددة والأجهزة الطبية والانتقال من شخص لآخر عبر ما يطلق عليه عدوى المسح يجعل من الصعب السيطرة عليه بصورة خاصة.

مع ذلك، على عكس فيروس كورونا، فإن فطر داء البقع البيضاء لا ينتشر عبر الهواء، إذ أظهرت دراسة المركز زيادة حادة في حالات الإصابة بالخميرة داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوروبية الاقتصادية.

إحصاءات خلال 10 سنوات

وخلال الفترة من 2013 حتى 2023، تم تسجيل أكثر من 4000 حالة في المنطقة- 1346 حالة منهم خلال عام 2023 فقط، وسجلت ألمانيا 120 حالة خلال الفترة المذكورة، من بينها 77 حالة خلال عام 2023.

وقال المركز في تقريره إن البيانات مجرد ” غيض من فيض” إذ أن الكثير من الدول لا تسجل الإصابات بالفطر بصورة ممنهجة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الجهود الوطنية للرصد والمراقبة وتطبيق الإجراءات اللازمة سريعًا لاحتواء تأثير فطر داء البقع البيضاء يمكن أن تحد من التأثير على مرضى المستشفيات في أوروبا.