في السنوات الأخيرة، تحوّل الكركم من مجرد تابل يستخدم في المطبخ إلى “نجم” في رسائل واتساب ومنشورات فيسبوك. يُلقّب بـ “التابل الذهبي”، وتُنسَب إليه قائمة طويلة من الفوائد الصحية، حتى بات البعض يعتبره علاجًا سحريًا للأمراض.

لكن، كما هو الحال مع معظم الرسائل المتداولة على مجموعات العائلة، يختلط العلم بالمبالغة. فما الذي يقوله العلم فعلًا عن الكركم ومكوّنه الأساسي “الكركومين”؟

ولحسم الموضوع، قرر فريق برنامج “مع الحكيم” أن يوجّه أسئلته مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي.

المذيع: ماذا يحدث عندما يتناول أبو خالد الكركم؟

اليوم، وصلتني رسالة على “غروب العائلة” في واتساب، وهي تقريبًا الرسالة رقم 40 عن فوائد الكركم.

أبو خالد، مثل كثير من الناس، يصدق هذه الرسائل ويتناول الكركم يوميًا مع الفلفل الأسود لتحسين الامتصاص. فهل ما يفعله صحيح؟

الذكاء الاصطناعي: رحلة الكركومين داخل الجسم

تخيّل، بعد أن يتناول الشخص الكركم، يبدأ الكركومين – المكوّن النشط – رحلته داخل الجهاز الهضمي، فيحفّز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، مما يساعد على هضم الدهون وتقليل الانتفاخ.

في الكبد، يقلل الكركومين من الالتهابات ويحد من تلف الخلايا. أما على القلب والأوعية الدموية، فيسهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ويحسن مرونة الشرايين، وهو ما قد يساعد على خفض ضغط الدم.

وحين يصل إلى الدماغ والجهاز العصبي، يدعم الذاكرة والنشاط العقلي، بينما يخفف التهابات المفاصل والعضلات ويساعدها على التعافي. كذلك يعزز جهاز المناعة، فيدعم الجسم في مقاومة العدوى.

الذكاء الاصطناعي: المبالغات الشائعة عن الكركم

ليست كل الرسائل صحيحة. من أبرز المبالغات: الاعتقاد بأن الكركم يعالج السرطان مباشرة، وهذا غير مثبت علميًا. والزعم بأنه يذيب الدهون ويساعد على خسارة الوزن بسرعة، وهو غير صحيح. فالرياضة والحمية المتوازنة لا غنى عنهما.

الأهم أن الكركم لا يمكن اعتباره علاجًا قائمًا بذاته، بل قد يكون دورُه تكميليًا أو وقائيًا ضمن نمط حياة صحي.

المذيع: الكركم تابل صحي… ولكن

فهمنا أن الكركم تابل صحي وله فوائد مثبتة على أعضاء الجسم، لكن خبراء التغذية ينصحون بأن الجرعة الفعّالة من الكركومين تتراوح بين 500 و2000 ملغ يوميًا، مع الفلفل الأسود لتحسين الامتصاص.المفاجأة أن الوصول لهذه الكمية صعب عبر الطعام وحده، ولا يتحقق إلا من خلال المكملات.

أما إضافة الكركم للأكل اليومي فهي مفيدة، لكنها تبقى وقائية ولا تغني عن استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم، تمامًا مثل أي مكمل غذائي أو عشبة طبية.

المذيع: ما بين العلم ورسائل العائلة